Murillo denuncia que autoconvocados de K´ara K´ara querían secuestrar a viceministro Issa





06/07/2020 - 18:51:41

Cochabamba, (ABI).- El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, denunció el lunes que el grupo de "autoconvocados" que se moviliza en K'ara K'ara, Cochabamba, pretendía secuestrar al viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, aprovechando una reunión en el lugar, a la que convocó la Defensoría del Pueblo. "Ayer (el domingo) la Defensora del Pueblo ha llamado a una reunión de emergencia a las 02:00 de la tarde y han querido secuestrar al viceministro Javier Issa", denunció Murillo. La autoridad dijo que cuando supo de la convocatoria a la reunión, le pidió al viceministro Issa, tomar las debidas precauciones porque, de inició, comenzó a desconfiar. "Los han citado y les han cambiado tres veces de lugar, queriéndolos meter al centro de K'ara K'ara para secuestrarlos", ratificó. Indicó que esa acción, por parte de los "autoconvocados" de K'ara K'ara, buscaba forzar una negociación con el Gobierno nacional, para liberar a sus dirigentes detenidos en La Paz. "Espero que no se haya querido prestar a eso la Defensora del Pueblo", cuestionó. Murillo expresó sus dudas respecto al accionar de la Defensoría del Pueblo en lo concerniente a los bloqueos de K'ara K'ara, ya que, en anteriores oportunidades, con una ciudad inundada de basura, no se pronunció. Aseveró que el bloqueo en K'ara K'ara es un atentado a la salud y sus impulsores se resumen en "un grupo de gente que no es del lugar y está actuando de una manera delincuencial, buscando que se libere delincuentes que están siendo procesados".