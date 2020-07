Hospitales de Ecuador ya no reciben a pacientes con Covid, todo está lleno





06/07/2020 - 14:02:55

La Hora.- Cuando la emergencia sanitaria inició en Ecuador, en marzo, el Ministerio de Salud (MSP) acordó con la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador (Achpe) derivar a pacientes con enfermedades no relacionados al Covid-19, para que el tratamiento del virus sea exclusivamente estatal. Sin embargo, la realidad ha sido otra. Ana Delgado, directora ejecutiva de Achpe, señala que cuando la situación se complicó en Guayaquil, “de pronto no se podía decir que no atendemos a pacientes con Covid-19”. Aunque dice que no hay comparación para la violenta manera en la que la pandemia atacó a la ciudad costera, reconoce que Quito está pasando por un momento de saturación, que se refleja en la falta de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), tanto del sector público como del privado. 96% de las camas del Northospital están ocupadas con pacientes del IESS.Por la alta demanda de trabajo, aún no han generado datos de los pacientes con coronavirus que han tratado. Hasta hace tres semanas, dice Delgado, todavía llamaban a la red pública para derivar a pacientes con coronavirus. “Ya ahorita no se puede. Está totalmente llena. Tiene una lista de espera, sobre todo en UCI alta. Ellos no reciben a ningún paciente y nosotros tampoco, porque todos estamos llenos”. ¿Quién cubre los gastos? En el caso de pacientes derivados desde el MSP o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), las instituciones cubren los gastos en las clínicas privadas. 12 instituciones pertenecen a Achpe, en Quito, de las cuales 7 reciben a pacientes con coronavirus.Existen otros casos en los que llegan personas que tienen seguros médicos privados, que por acuerdo ministerial deben cubrir casos de Covid-19, de acuerdo con el plan de cobertura. Sin embargo, hay un grupo denominado ‘autoderivado’ que son personas que, al no poder ingresar a un hospital público, acuden al sector privado. Deuda millonaria del Estado Una publicación hecha por CNN señala que, en Estados Unidos, varios seguros privados han cortado los contratos, pues el servicio de salud en ese país es altamente costoso (ir al hospital en ambulancia puede valer más de $2.000). Por lo que el Gobierno “reembolsará a los hospitales por el tratamiento de pacientes con coronavirus no asegurados”. En Ecuador, no solo que no hay un plan de contingencia como este; sino que el Estado mantiene una deuda millonaria con el sector privado de salud, desde antes de la pandemia. Delgado prefirió no referirse a este tema debido “a la delicada situación que vive el país”. Sin embargo, en 2019, la asociación a la que representa dio a conocer que la deuda ascendería a $200 millones, de los cuales, el 73% es de pacientes derivados del IESS, el 24% del MSP y el 3% del Sistema Público para Pago de Accidentes (Sppat). “Estamos hablando con las autoridades, tenemos confianza en que van a ser sensibles a nuestra situación” concluye Delgado. Son varios los ciudadanos que se han sentido desesperados y han optado por que sus familiares sean atendidos en hospitales privados. “Mi primo pasó cuatro días en UCI y tenemos una deuda de 45.000, que no sabemos de dónde vamos a pagar”, dice Juan (nombre protegido). Cuando un paciente no es derivado por el MSP, IESS o tiene un seguro médico, la factura de su hospitalización recae en él.