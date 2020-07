Chile reporta en las últimas 24 horas 3.025 casos nuevos de coronavirus y total de contagiados casi superan los 300 mil





06/07/2020 - 13:36:12

La Tercera.- Este lunes, el ministro de Salud, Enrique Paris, en conjunto con la subsecretaria Paula Daza, informó sobre el avance del coronavirus en el país. Al respecto de los casos informado en la últimas 24 horas, la subsecretaria Daza dio a conocer que se registraron 3.025 casos nuevos, de los cuales 2.354 correspondieron a personas con síntomas, 404 fueron casos asintomáticos y 267 casos sin notificar. Con esto el total de los casos de coronavirus en el país es de 298.557. A la fecha, hay solo 5 países que tiene más de 300 mil casos: Estados Unidos, Brasil, India, Rusia y Perú. Acerca de los recuperados, indicó la subsecretaria Daza, es de 264.371 personas. Con respecto a los fallecimientos, se registraron 76 correspondientes a aquellos inscritos en el Registro Civil. Hay que recordar que esta cifra es más baja los primeros días de la semana ya que en el Registro Civil se tiene baja actividad los días no hábiles. Con esto, el total de fallecimientos, basándose en el Registro Civil, es de 6.384. En cuanto a esta cifra, el ministro Paris hizo una diferencia con las cifras reportadas en el informe del Departamento de Estadísticas e Información de Salud el día de ayer.



“No confundamos, no son 10.000 fallecidos, según el informe del Deis, son 7.057 y reconocemos la diferencia. La diferencia corresponde a fallecimientos probables”, explicó. En cuanto a los pacientes, indicó la subsecretaria Daza, hay 2.069 personas hospitalizados en unidades de cuidado intensivo, de los cuales 1.747 se encuentran en ventilación mecánica y 377 están en estado crítico. Sobre los test, se realizaron 16.377 exámenes PCR en las últimas 24 horas, llegando a un total de 1.198.261 que se han realizado desde el inicio de la pandemia en el país. En cuanto a los ventiladores disponibles, agregó Daza, hay 351 a lo largo de todo el país. Sobre las residencias sanitarias, hay 9.927 cupos en 151 residencias.



“Evolución positiva” Previo al balance, y como ya ha sido costumbre en la última semana, el ministro Paris indicó que se ha registrado una leve mejoría en las cifras. En esta ocasión, indicó que “observaba una evolución positiva en las cifras”. Y esto, detalló, se debe a que si bien la positividad de los exámenes en las últimas semanas había sido de un 22%, hoy esa cifra bajó a un 19%. “(Esto) es bueno para el país, para la salud de nuestros habitantes, seguiremos bajando. Sin embargo, esto no significa que bajaremos los brazos”, agregó. “Debemos continuar con la estrategia de detectar, trazar y aislar en la mejor forma que nos permita la diseminación del virus. Esta cifra de positividad PCR, nos alienta a seguir en esa línea”.