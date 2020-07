La pandemia afecta a la industria brasileña y exige cambios





06/07/2020 - 13:14:23

Agencia Brasil.- Unas siete de cada diez empresas (69%) perdieron ingresos recientemente debido a la pandemia causada por el nuevo coronavirus. Este es el resultado de una encuesta realizada por la Confederación Nacional de la Industria (CNI) con 402 ejecutivos de industrias medianas (50 a 249 empleados) y grandes (250 o más empleados) en todos los estados de Brasil. Realizada por teléfono entre el 18 y el 26 de junio, la encuesta también reveló que, según el 16% de los ejecutivos, el volumen de negocios se mantuvo. El 14% dijo que había aumentado. La caída de las ventas fue proporcionalmente mayor entre los ejecutivos de las grandes empresas (76%) que entre los encuestados de empresas medianas (68%). En el corte por región, la mayor caída de ingresos brutos se produjo en el Sudeste (73%). En el Sur y en el Nordeste, la disminución fue del 69%. Ya en las regiones Norte y Centro-Oeste, menos de la mitad (49%) de las respuestas indicaron impacto negativo en las ventas. Los datos también muestran que el 65% de las empresas medianas y grandes redujeron o detuvieron su producción.



Empresas afectadas por la pandemia Unas nueve de cada diez empresas se vieron afectadas de alguna manera por la pandemia de COVID-19, según los ejecutivos encuestados. Para el 40% de ellos, sus empresas fueron “muy afectadas”. El 16% dijo que fueron “afectadas”; el 14%, “más o menos afectadas”; el 16%, “ligeramente afectadas”, y el 7% “muy poco afectadas”. El 5% respondió “no está afectado en absoluto”, el 2% no supo o no quiso responder. La situación reportada fue peor entre las grandes industrias que entre las medianas. El 62% de las grandes declararon que estaban “muy afectadas” o “afectadas”, mientras que este porcentaje fue del 55% entre las empresas medianas. En el corte regional, el 42% de los encuestados del Norte y del Centro-Oeste dijeron que su negocio fue “muy afectado” o “afectado”. En el Sur, la proporción es del 60%; en el Sudeste, 58%; y en el Nordeste, 56%. Para los ejecutivos entrevistados, las ventas son las áreas más afectadas por la crisis: el 62% entre las grandes empresas y el 56% entre las medianas.

Cambios de perspectiva Según el 68% de los ejecutivos, la situación actual de pandemia y crisis económica ha provocado un cambio en algún aspecto importante para la empresa, ya sea en la relación con los trabajadores, en la línea de producción, en las ventas, gestión de la logística, cadena de suministro o control de las existencias. La encuesta realizada para la CNI también revela que el 66% de los entrevistados atribuyeron un grado de importancia “alto” (43%) o “muy alto” (23%) a la innovación en el proceso productivo. Sin embargo, no existe una comprensión única de lo que es innovación. Entre las respuestas recogidas se destacaron las siguientes: “hacerlo de manera diferente”, “hacerlo mejor”, “crear algo nuevo a partir de una necesidad del mercado”, “buscar nuevas tecnologías” o crear “nuevas formas de añadir valor”. La mayoría de los ejecutivos entrevistados (83%) cree que el momento posterior a la crisis requerirá innovación de la industria para crecer o al menos sobrevivir en el mercado. Según ellos, la línea de producción debería ser el área prioritaria para recibir innovaciones (58%). “Esta crisis nos muestra la importancia de invertir en innovación. La superación de la crisis requiere inversiones en innovación. El mundo post-pandémico reconoce aún más el valor de la innovación”, subraya Gianna Sagázio, directora de Innovación de la CNI. “La innovación fortalece la industria y la industria crea más empleos de calidad, y calidad de vida para las personas. No hay país desarrollado sin una industria fuerte”, añade.

Plataforma para innovación Junto con la difusión de los datos de la encuesta, la CNI anuncia que ha establecido una asociación sin precedentes con una plataforma global abierta de innovación, creada por una empresa israelí que opera en otros países. Las iniciativas de innovación abierta pueden conectar las demandas de las empresas y las ofertas de soluciones, a escala mundial, a un costo menor y en colaboración con empresas, universidades, gobiernos y fondos de inversión. Según Gianna Sagázio, la plataforma elegida por la CNI “puede acelerar el proceso de innovación”. La directora cree que las empresas brasileñas tienen que estar conscientes de la “cuarta revolución industrial”, que implica el proceso de digitalización de la industria y es decisiva para el futuro de los negocios y de la economía. “Si Brasil no tiene políticas públicas robustas para la innovación y no articula las iniciativas gubernamentales con el sector empresarial, terminaremos quedándonos atrás”, predice. Sagázio sostiene que la plataforma “es una forma de mirar más de cerca lo que está pasando en el mundo y conectarse, ganar tiempo”. “Se trata de acelerar el proceso de inserción en esta revolución industrial que estamos viviendo ahora”, dice.