No use desodorante: la singular campaña de Berlín para promover el uso de mascarillas en el transporte público





06/07/2020 - 13:09:18

BVG, la compañía que administra el transporte público de Berlín, ha lanzado una singular campaña alentando a los usuarios a dejar de usar desodorante con el fin de fomentar el correcto uso de mascarillas y evitar nuevas infecciones por coronavirus. "Dado que muchas personas creen que puede usar las mascarillas bajo sus narices, nos estamos poniendo duros", escribió el operador de transporte a través de un anuncio en Twitter. El uso de mascarillas en tiendas y buses, tranvías y metro de la capital alemana es obligatorio bajo la amenaza de fuertes multas. A pesar de las medidas adoptadas por las autoridades, mucha gente se cubre únicamente la boca y deja expuesta la nariz. La compañía señaló que no tienen otra opción que pedir a la gente que "no use desodorante" en un intento de que el mal olor del sudor corporal, especialmente en verano, sirva para que los infractores cambien sus costumbres y se coloquen apropiadamente las mascarillas, informan medios locales. De momento, Alemania ha reportado más de 197.600 casos confirmados de covid-19 y 9.024 muertes desde que se inició la pandemia.