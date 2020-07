Jürgen Klinsmann rememora cómo Alemania consiguió el Mundial de 1990





06/07/2020 - 12:45:52

Berlín, (DPA) - "La serenidad y el carisma" de Franz Beckenbauer como seleccionador, el "supergol" de Lothar Matthäus en el partido inaugural contra Yugoslavia y el "hambre extrema de éxito" del equipo hicieron posible el triunfo de Alemania en el Mundial de Italia 1990. Así lo afirmó en una entrevista a dpa el entonces jugador Jürgen Klinsmann en vísperas del 8 de julio, cuando se cumplirá el 30 aniversario de la victoria germana por 1-0 frente a Argentina en el Estadio Olímpico de Roma. El triunfo en Italia 1990 supuso para Alemania su tercer título mundial. "Antes de la final, en los vestuarios, miré fijamente a Franz Beckenbauer y me dije que Franz ya lo había vivido antes y por eso estaba tan confiado. Todo iba a ir bien y ganaríamos el partido. Su serenidad y carisma nos dio una dosis infinita de confianza en nosotros mismos", explicó el ex delantero. "Teníamos un hambre extrema de éxito, casi más allá de los límites de la imaginación. En esa época, muchos de nosotros estábamos jugando en clubes italianos. Nuestro objetivo era ganar, no importaba cómo", recordó el 108 veces internacional alemán. El año 1990 proporcionó un maravilloso verano italiano a los colores alemanes, también porque seis meses antes cayó el Telón de Acero. "Nos sentimos un poco responsables de representar a toda Alemania", explicó Klinsmann tres décadas después de la victoria. "En el momento exacto en que cayó el Muro, jugamos un partido decisivo de clasificación contra Gales en Colonia, en el que 'Icke' Hässler nos salvó con el gol que supuso el definitivo 2-1. A partir de aquel día, para todos fue el Mundial de Alemania", dijo Klinsmann.