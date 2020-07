Exfutbolista nacional William Ramallo lucha para derrotar al coronavirus





06/07/2020 - 12:32:14

Los Tiempos.- William Ramallo Fernández, goleador con la Selección nacional de fútbol en las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Estados Unidos 1994, dio positivo al nuevo coronavirus. El exfutbolista cochabambino se encuentra al momento estable y aislado en su domicilio en Cochabamba. "La prueba rápida salió positivo lento de Covid-19. Ya comencé el tratamiento y me siento mucho mejor, pasó lo peor, me encontraba afónico, ahora incluso de a poco estoy recuperando el olfato; mañana conoceré los resultados del PCR", señaló el “goleador de América”. Hasta el momento el examen PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa, por sus siglas en inglés) para el virus SARS Cov-2, nombre del germen que ocasiona la enfermedad Covid-19, es la técnica estándar para determinar si un paciente está infectado. Su hijo Rodrigo, que milita en el club Always Ready de La Paz, expresó su preocupación en sus redes sociales por la salud de su progenitor. “Estamos un poco preocupados porque mi padre (William) presenta síntomas, se tomó la prueba hace unos días y el lunes sabremos con seguridad que tiene. Sabemos que saldrá adelante”, señaló el futbolista.