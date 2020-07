Muere Balanta, el exfutbolista que vivió un drama por la Covid





06/07/2020 - 12:28:42

Página Siete.- Desde hace tres meses, el exfutbolista colombiano Alexander Balanta sufrió un drama que tuvo un penoso final. El hombre de 42 años murió el sábado por la noche en La Paz debido a un paro cardiaco, en el Hospital del Norte de El Alto. Balanta había sufrido una trombosis en una pierna hace tres meses y se contagió de coronavirus. “Me internaron en el Hospital del Tórax, por una trombosis, me operaron y lastimosamente uno de mis dedos empezó a necrosar. Unos días después estalló el tema del Covid y tres médicos estaban infectados. Al día siguiente me hicieron la prueba y 72 horas después me dijeron que tenía Covid”, contó anteriormente el exjugador que después fue trasladado al Hospital del Norte, de El Alto. Santos Flores, que fue su compañero en varios equipos, comentó que el deceso se produjo a las 22:00 producto de una descompensación. A Balanta le habían amputado la pierna izquierda el pasado viernes por una trombosis que lo tuvo a mal traer en los últimos días. “Una de las responsables del hospital llamó en la madrugada a Rómulo Charupi y luego confirmamos su muerte, es una gran pena, la luchó hasta el último”, comentó Flores. “Qué noticia más lamentable que dios lo tenga en su reino”, comentó el técnico de ABB, Isaac Mollinedo. El ex jugador Percy Colque opinó es “ que mala noticia, golpe duro a la vida, oremos por la fortaleza de su familia y que dios lo cuide en su gloria”. Los últimos meses, Balanta pasó toda una odisea ya que primero fue internado en el Hospital del Tórax para ser intervenido de la trombosis, pero lamentablemente en ese lugar fue infectado de la Covid-19. “Mi familia me dijo que prefiere verme sin una pierna, pero con vida”, mencionó en una de las últimas entrevistas que dio a los medios de comunicación. El exfutbolista recibió la colaboración de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), que según su presentante David Paniagua entregó una colaboración económica al colombiano. "Hablamos con él y quedamos en coordinar para poder más adelante gestionar una prótesis", explicó Paniagua, quien lamentó la pérdida. Balanta llegó hace dos décadas al país siguiendo los pasos de sus compatriotas Diómedes Peña, Mauricio Pinilla o Jhon Peña Carabalí. Jugó en Destroyers de Santa Cruz, Iberoamericana de La paz, Primero de Mayo del Beni y en clubes de la Asociación de Fútbol de La Paz como Chaco Petrolero, La Paz FC, EMI y 31 de Octubre. Cada fin de semana, su presencia fue infaltable en las ligas zonales como Adesu, Villa Copacabana, El Tejar u Obrero.