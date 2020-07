Derechos de TV: Salinas anuncia que lanzarán una segunda licitación o una invitación directa





06/07/2020 - 12:27:35

El Deber.- En los próximos días, el comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol lanzará una segunda licitación para adjudicarse los derechos de TV del balompié nacional o una invitación directa. Así lo confirmó el presidente de la FBF, César Salinas, tras terminar la conversación que tuvieron los ocho clubes, ya que el consejo superior no se llevó a cabo porque no hubo quórum. Salinas indicó que el comité ejecutivo se apegará al artículo 85 del Estatuto de la FBF, para que definir qué pasará con los derechos de TV del balompié nacional. “La normativa le da facultades al comité ejecutivo para licitar o vender de manera directa (los derechos de TV), se va a juntar hasta el fin de semana (los documentos) y lo vamos a lanzar, así de sencillo”, aseguró Salinas. Asimismo, el titular federativo indicó que no pueden esperar que los seis clubes que no se presentaron al consejo superior de la División Profesional (Blooming, Bolívar, Guabirá, Oriente Petrolero, Royal Pari y Wilstermann), ya que indica que están “obstruyendo el progreso de nuestro fútbol”. Remarcó que este lunes era el día para que escuchen la propuesta de José Quiroga, de Sport TV Rights. “Todos los clubes necesitan un dinero fresco y estimo que si operativizamos hasta este viernes, ya sea a licitación o la invitación directo los clubes van a tener ese anticipo (…)”, agregó Salinas. Sobre la propuesta de Claure, Salinas remarcó que no es una “causa noble” y que el máximo dirigente de Bolívar se quedaría con el 67% de las acciones. “Y será el dueño absoluto de lo que se pueda decidir en este país (sobre los derechos de TV) en los siguientes diez años”, agregó. No hubo quórum Blooming, Bolívar, Guabirá, Oriente Petrolero, Royal Pari y Wilstermann no se presentaron a la reunión y por lo tanto el consejo superior no se llevó a delante, ya que según la norma deben asistir al menos dos tercios del total de los miembros. Los asistentes (Always Ready, Aurora, Nacional Potosí, Palmaflor, Real Santa Cruz, Real Potosí, San José y The Strongest) escucharon a José Quiroga de Sport TV Rights, pero solo explicó cómo trabaja su empresa, pero no se refirió a la propuesta económica. “Nuestra empresa está constituida legalmente en República Dominicana”, indicó. Artículo 85 del Estatuto de la FBF Artículo 85.- Derechos 1. La FBF y sus miembros son los propietarios originales de todos los derechos que emanan de las competiciones y otros actos que se realizan en su jurisdicción, sin ningún tipo de restricción respecto al contenido, el tiempo y el lugar. Estos derechos comprenden, entre otros, toda clase de derechos de orden económico, de grabación, reproducción y difusión audiovisual, derechos multimedia, derechos de marketing y promocionales y derechos inmateriales, como los emblemas, y otros derechos que emanen del derecho de propiedad intelectual. 2. El comité ejecutivo decidirá cómo y en qué medida se utilizarán estos derechos. 3. El comité ejecutivo decidirá cómo y hasta qué punto se ejercen estos derechos, poseyendo la facultad exclusiva de autorizar la distribución y comercialización de las imágenes, sonidos y los restantes derechos reconocidos en el apartado 1 del presente artículo de los torneos, competiciones, partidos y actos bajo su jurisdicción, sin ningún tipo de restricción respecto al contenido, lugar y aspectos técnicos y legales. Con este objetivo, el comité ejecutivo deberá aprobar una reglamentación especial para su negociación y comercialización que contemple, entre otros, los siguientes aspectos: a) Libertad de concurrencia b) Publicidad de los actos c) Conflicto de intereses d) Elegibilidad del contratante