Indonesia patentó ungüento, aceites y un collar de eucaliptos que mata al coronavirus





06/07/2020 - 12:11:24

La Agencia de Investigación y Desarrollo Agrícola del Ministerio de Agricultura de Indonesia ha anunciado que está preparada para lanzar al mercado un collar antivirus y otros productos de eucalipto que han creado para matar el SARS-CoV-2. La agencia gubernamental ya ha patentado su invento y aspira a iniciar la producción en masa en agosto. El ministro de Agricultura, Syahrul Yasin Limpo, declaró el pasado viernes que las pruebas de laboratorio mostraron que una de las 700 especies de eucaliptos "puede matar al coronavirus" y que un collar elaborado a partir de este árbol es capaz de erradicar un 42 % del patógeno en 15 minutos de uso y acabar con el 80 % del virus en 30 minutos. Además del collar, el ministerio también ha creado inhaladores, ungüentos y un aceite de eucalipto en forma de un 'roll-on' que podría aplicarse a mascarillas. Los investigadores indonesios estudiaron asimismo las propiedades antivíricas y antibacterianas de otras plantas, como la curcuma, el gengibre o la guava, pero finalmente optaron por el eucalipto. El jefe de la Agencia de Investigación y Desarrollo Agrícola, Fajry Jufri, afirmó que el aceite esencial de eucalipto puede utilizarse también contra la cepa de la gripe aviar H5N1, el gammacoronavirus y el betacoronavirus.



Críticas por la falta de evidencias científicas Sin embargo, no todos recibieron la noticia con tanto entusiasmo, teniendo en cuenta que a día de hoy no existen fármacos ni tratamientos con eficacia demostrada que eliminen el nuevo coronavirus del organismo. Así, el parlamentario Saleh Partaonan Daulay, del Partido del Mandato Nacional (PAN), criticó al ministerio e instó a realizar más estudios que cuenten con la participación de virólogos competentes y otros institutos de investigación para obtener unos resultados más fiables sobre la eficacia del collar. Por su parte, el epidemiólogo de la Universidad Griffith (Australia) Dicky Budiman comentó al portal indonesio Kompas.com que no ve relación entre el collar antiviral y la propagación del covid-19, que se transmite con las gotitas respiratorias o en aerosoles y llega al organismo a través de los ojos, la boca y la nariz. Asimismo, indicó que ningún collar va a servir si uno se frota los ojos o toca la nariz con las manos sucias. "No ha sido demostrado científicamente ni se ha publicado en las revistas científicas ninguna investigación sobre su potencial para combatir el SARS-CoV-2", recordó Budiman en referencia a las propiedades curativas del eucalipto que le atribuye el Ministerio de Agricultura indonesio. Más allá de la falta de evidencias científicas, Budiman advirtió de que este tipo de productos pueden dar una falsa sensación de seguridad y aconsejó a las autoridades centrarse en las medidas con eficacia demostrada, como realizar pruebas, rastrear contactos de los infectados y aislar a todos los portadores del virus.