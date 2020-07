Secretario General de la CAN destaca labor de Bolivia en la Presidencia Pro Témpore





06/07/2020 - 11:48:49

La Paz.- El Secretario General de la Comunidad Andina Jorge Hernando Pedraza, expresó su agradecimiento al Estado Plurinacional de Bolivia y al gobierno de la Presidenta Jeanine Añez, por los resultados alcanzados durante el último año, en que ejerció la Presidencia Pro Témpore de la CAN. “Mi reconocimiento y el de la Comunidad Andina a la Presidenta Janine Añez, a la Canciller Karen Longaric y a la Viceministra de Comercio Exterior e Integración, Claribel Aparicio por su apoyo a la CAN, a mi gestión y a nuestras iniciativas y por las acciones en favor de la integración andina y de sus 111 millones de ciudadanos”, señaló.



Asimismo, el Secretario destacó que durante la Presidencia Pro Témpore boliviana, se aprobaron 14 importantes Decisiones, para facilitar el comercio en la región andina, implementar sistemas de calidad, digitalizar procedimientos y la histórica norma que permitirá eliminar gradualmente los costos de roaming internacional.



Igualmente, mencionó los eventos desarrollados, como la reunión de Representantes de Instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI), que se realizó después de 19 años, la reactivación del Consejo Consultivo Empresarial Andino, así como las conferencias internacionales sobre el proceso andino de integración en Beni, Tarija, La Paz y Santa Cruz, donde participaron miles de ciudadanos.



Al referirse a las acciones conjuntas promovidas entre la Secretaría General y la PPT boliviana, Jorge Hernando Pedraza resaltó las Declaraciones de los Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior, la del Consejo Consultivo Empresarial Andino y la del Comité Andino de Autoridades de Seguridad Social; así como la labor de los comités y grupos de trabajo, que utilizando las tecnologías de la información continuaron con sus tareas, intercambiando información y experiencias para afrontar la crisis y los recientes eventos; como la conferencia “Perspectivas de Reactivación Económica Post Pandemia en la CAN” y el foro “Oportunidades y Políticas Comerciales para Empresarias y Emprendedoras”.



“Gracias Bolivia por la firme convicción de que solo por el camino de la integración, podemos continuar avanzando juntos y más integrados”, puntualizó el Secretario General.