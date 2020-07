Magistrada Díaz acusa a sus colegas de actuar fuera de la ley al no reconocerla como decana





06/07/2020 - 11:01:06

Correo del Sur.- La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), María Cristina Díaz, acusó este lunes a sus colegas de actuar fuera del marco de la ley, al desconocerla como decana del tribunal a la cabeza del Órgano Judicial. En una conferencia de prensa con medios de comunicación en Sucre, la magistrada recordó que desde 2018, cuando las actuales autoridades judiciales comenzaron su gestión, ella fue reconocida como decana del TSJ, cargo que dejó cuando asumió como presidenta de esta instancia. Díaz remarcó que la ley contempla que el cargo de decano del TSJ recae en el magistrado con más años de experiencia en el ejercicio profesional de la abogacía. “¿Cómo se demuestra eso? Desde que uno tiene el título, ha ocurrido que, en el caso de mi persona, soy una abogada en ejercicio desde 1980 (…) salí de la Universidad en 1978 y obtuve el título nacional en 1980 (…) La magistrada más antigua soy yo”, detalló. La magistrada recordó además que, en 2018, luego de su posesión como magistrados, los miembros del TSJ se reunieron en sala plena y se la reconoció como decana, pero lamentó que ahora no se la reconozca como tal. Indicó que le observaron que ella no posesionó al actual presidente, Olvis Egüez, a lo que Díaz aclaró que se debe a que hasta el momento en el que se dio posesión a su colega, el pasado 23 de junio, ella seguía siendo presidenta del TSJ, debido a que no había renunciado al cargo, sino que sus colegas le retiraron la confianza en un acto que observó y por el que reiteró que acudirá a instancias nacionales e internacionales. “La presidencia ha sido objetada y ese es un trámite que seguiré en estrados nacionales e internacionales, pero si he dejado de ser presidenta debo volver a decanatura”, remarcó. Díaz precisó que la decanatura del TSJ es importante, debido a que acompaña a la presidencia en las direcciones de la Escuela de Jueces y otras instancias, además de que reemplaza al presidente en su ausencia.