La Cámara de Comercio insta al Legislativo a aprobar créditos externos para luchar contra el COVID-19 y activar el Plan de Empleo







06/07/2020 - 10:54:13



La Paz, (ABI). - La Cámara Nacional de Comercio (CNC-Bolivia) instó al Legislativo, controlado por el MAS, a aprobar los proyectos de ley de los créditos concedidos por organismos internacionales para enfrentar la lucha contra el coronavirus y aplicar el Programa Nacional de Reactivación de Empleo.



"Instamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a actuar de manera responsable, oportuna y en bien de la población (...) y viabilizar la aprobación de los créditos en curso, mismos que entendemos serán utilizados en la implementación del Programa Nacional de Reactivación de Empleo y otras medidas de lucha contra el coronavirus", señala parte del comunicado de dicho gremio.



En esa línea, la CNC-Bolivia indicó que los fondos que gestionó el Gobierno tienen un fin social y económico para toda la población en materia de salud, además están destinados a atender a las empresas productivas que apoyarán la reactivación económica del país.



"Se trata de inyectar recursos para reactivar el aparato productivo y de esta forma, darle sostenibilidad a las actividades económicas de todas las regiones del país, lo cual se traducirá en mayores contribuciones al Estado, a través de tributos y fuentes laborales para los bolivianos, que hoy viven con mucha incertidumbre sobre el futuro debido a la emergencia sanitaria", establece el documento.



La reacción surge luego que la Cámara de Diputados aprobó, el 1 de julio, una declaración camaral que rechaza el Decreto Supremo 4277 aprobado por el Gobierno, que dispone la transferencia de los recursos del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) por $us 327 millones.



El jueves, el ministro de Desarrollo Productivo, Oscar Ortiz aseguró que dicho decreto establece que no se usará ese crédito hasta cumplir con el procedimiento constitucional, es decir su aprobación por parte de la Asamblea.



Ante esto, Ortiz ratificó que ese préstamo no tiene condiciones específicas y lamentó que el Legislativo haya bloqueado el acceso a esos recursos, destinados a la atención del coronavirus.



El 17 de junio, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, precisó que hay cinco proyectos de ley se presentaron ante la Asamblea para que se aprueben los empréstitos, por un total de $us 1.700 millones, destinados al sistema de salud, para el equipamiento de hospitales, compra de insumos, contratación de médicos y para financiar medidas económicas de apoyo en favor de la micro, pequeña y mediana empresa.



En ese sentido, el gremio empresarial indicó que nadie es responsable de la aparición y las consecuencias que está causando el coronavirus, pero sí es responsabilidad de los actores relevantes de adoptar medidas oportunas que coadyuven en atenuar el impacto negativo de la emergencia sanitaria y la recesión económica mundial en el país.