A dos meses de los comicios, el MAS se consolida y no avanza la unidad entre Juntos y CC





06/07/2020 - 10:26:43

Brújula Digital.- A dos meses exactos de la fecha prevista para la realización de los comicios generales del 6 de septiembre próximo, el MAS parece consolidar su fuerza en el Legislativo, donde ha logrado bloquear propuestas del oficialismo, y en algunas zonas del país, como K’ara K’ara, afectadas por la violencia. Mientras tanto, un posible acuerdo entre Juntos y Comunidad Ciudadana, anunciado el viernes por el ministro Arturo Murillo, no tuvo avances el fin de semana. Debido a que en el país estaban prohibidas la publicación de encuestas mientras se suspendió el calendario electoral, algunas de ellas solo circularon de manera restringida, dando como resultado el liderazgo del candidato del MAS, Luis Arce, que tendría entre 30% y 35% de la intención de votos. Más atrás figuran Carlos Mesa, de CC, y Jeanine Añez, de Juntos. Ante la dispersión del voto contrario al expresidente Evo Morales no se descarta que Arce pueda ganar en primera vuelta, ya que no es imposible que logre 40% de apoyo y 10 puntos de diferencia con el segundo. En busca del “voto útil”, otra vez Por ello es que CC está preparando una estrategia de asegurar el “voto útil” es decir respaldar a la fuerza que está segunda, en este caso la que lidera Carlos Mesa, según consideran los jefes de esa campaña. Esa estrategia ya se comprobó efectiva para las elecciones de octubre pasado, cuando quien iba tercero, Oscar Ortiz, se derrumbó hasta el 4%. Morales ganó con el 47%, versus el 37% de Mesa, pero ayudado con evidentes muestras de fraude. Si el plan de apelar al “voto útil” resulta, en ese caso podría forzarse a una segunda vuelta, en la que Mesa ganaría según lo que establecen algunos sondeos. Para que se desarrolle esa campaña, y hacer que el que esté en segundo lugar realmente logre subir en los comicios, como sucedió en octubre pasado, deben publicarse encuestas, cosa que ocurrirá recién desde la tercera semana de julio, cuando queden solamente cinco semanas para las elecciones. Preparan encuestas Página Siete, Unitel, Poder y Placer y Jubileo, como ya lo hicieron en el proceso electoral previo. Los resultados de esos sondeos serán cruciales para establecer si la campaña del “voto útil” tendrá efecto o no. Una alianza, segunda opción La otra opción que tienen las fuerzas contrarias a Morales de evitar el retorno del MAS al poder es la alianza sugerida por Murillo, el viernes. Después de su declaración, Murillo aclaró que la hizo a “título personal”. “Yo he hecho una declaración personal, en ningún momento he dicho que es una declaración de la alianza ni de la Presidenta, porque la Presidenta declara cuando ella quiere declarar”, afirmó Murillo en el programa Asuntos Centrales. Horas antes, en declaraciones a El Deber, Murillo había asegurado que la presidenta Añez “realizará muy buenas propuestas” a Mesa. “Yo creo que no es difícil. Habrá sorpresas en los próximos días, veremos cuál es la apertura del señor Mesa (...). Vendrán las sorpresas”, expresó. El jefe de campaña de CC, Ricardo Paz, expresó que esa alianza política esperará a recibir la supuesta propuesta del oficialismo para analizarla y luego dar un criterio al respecto. No quiso adelantar ninguna opinión antes de tener en sus manos la posible oferta. La declaración de Murillo generó una ola de rumores, desde que la Presidenta podría renunciar a su candidatura o que ambas fuerzas irían con una plancha única parlamentaria, entre otros. Cualquier acuerdo entre las dos fuerzas principales seguramente incluiría algún tipo de pacto para llevar candidatos al Legislativo. En ese sentido, la sustitución de candidaturas por renuncia ante el Tribunal Supremo Electoral fenece el 23 de julio próximo. Esa se prefigura como la última opción para ese supuesto acuerdo. El viernes, el candidato a la Vicepresidencia de Juntos, Samuel Doria Medina, negó que el oficialismo hubiera analizado la idea de un acuerdo con CC. “La posibilidad de una negociación con Mesa no se discutió en la alianza Juntos, así que entiendo que es una propuesta personal del ministro Murillo. Un diálogo debe prepararse con amplia participación para no ser una pérdida de tiempo”, dijo en su cuenta de Twitter. Un posible acuerdo es imprescindible para evitar la victoria del MAS dijo por su parte el politólogo Diego Ayo. “No hay duda: el MAS ha ido acumulando poder: de una posición de triunfo nacional (en noviembre) hemos pasado a un empate cauteloso pero real; de éste a una posición de empate catastrófico y de éste, a su vez, hemos llegado a una posición de pujante desempate a favor del MAS”, dijo Ayo en una columna publicada el lunes en Brújula Digital. “El embudo se va achicando para el gobierno y agrandando para el MAS. Cautelosa, pero efectivamente. Y eso sí es mala noticia. ¿Alguna manera de revertir este decurso histórico? Por supuesto, un pacto (de CC y Juntos) sería fundamental. Esperemos pueda efectivizarse”, agregó. Mientras tanto, Ricardo Paz negó una versión del expresidente Morales lanzada en su Twitter mediante la cual dijo que Añez y Mesa se habían reunido en la madrugada del domingo. Y agregó a Brújula Digital que CC no ha sido contactada por ningún personero del oficialismo.