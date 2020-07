Salud dice que Cochabamba está en la proyección de duplicar muy rápidamente sus casos de COVID-19





06/07/2020 - 10:18:44

Opinión.- El jefe de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, ratificó que, de acuerdo con estudios realizados hasta el momento, "parece" que los focos de transmisión primordiales de COVID-19 están en los mercados. Apunto, además, que debido al "comportamiento" de la población, Cochabamba y La Paz son los departamentos con más tendencia a "duplicar" los casos positivos. "Parece que los focos de transmisión primordiales están en los mercados y es justamente donde, por las filmaciones (de canales de televisión), nosotros también vemos que la gente no cumple (con las medidas de bioseguridad), se coloca el barbijo por colocarse y donde sea. Las vendedoras no entienden el uso de barbijo como protección, sino como un requisito para cumplir su labor de venta y se lo colocan en el cuello o en la barbilla", señaló. En ese sentido, recordó que se realizó una investigación en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno para ver en qué personas se ha propagado más la enfermedad y precisamente ese estudio "establece que es entre aquellas que salen a trabajar entre cinco y siete veces por semana, sobre todo en el comercio informal". Pues en "el análisis por ocupación (de esa investigación) nos dio que los empleados, comerciantes, amas de casa, en edades de 20 a 40 años (son los más afectados). Todos estos aspectos tienen que ser tomados en cuenta", sostuvo Prieto, en entrevista con Unitel. Según datos oficiales del Ministerio de Salud, hasta ayer se registraron 39.297 positivos de COVID-19 en Bolivia. Santa Cruz acumuló 21.752 infectados, Beni 4.275, La Paz 4.205, Cochabamba 4.199, Oruro 1.233, Tarija 971, Chuquisaca 967, Pando 934 y Potosí 761. "Los datos numéricos nos explican todo. Hay gente que no cree, pero los datos no miente. Cochabamba y La Paz están en la proyección de duplicar muy rápidamente sus casos y esto es por el comportamiento de la población".