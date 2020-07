90% de trabajadoras del hogar es despedido en pandemia; piden protocolo para el sector





06/07/2020 - 10:17:32

Opinión.- María, nombre que preserva la identidad de la víctima, sirvió durante cinco años a una familia. Con mucha dedicación planchó, lavó, limpió, ordenó e hizo todo lo necesario para dejar impecable el que para ella era su segundo hogar. Pero, hace menos de una semana, todo terminó de la peor manera: sus empleadores la encerraron en una habitación de una ostentosa casa de Cochabamba para decirle que la despedían y la obligaron a firmar un documento, en contra de su voluntad. La trabajadora no sabía ni lo que decía en aquel papel. Otras de sus compañeras, no solo de Cochabamba, sino de todo el país, corrieron la misma suerte en lo que va de la cuarentena por el coronavirus. De acuerdo con información de la Federación Nacional de Trabajadoras Asalariadas del Hogar de Bolivia (Fenatrahob), el 90% de sus afiliadas está desempleada. Desde La Paz, una exejecutiva del sector Julia Chambi, informó que solo esta semana atendieron a una decena de mujeres a las que las suspendieron de sus empleos. En Cochabamba, la representante del Sindicato de Trabajadoras del Hogar, Zenobia Mamani, explicó que, según sus registros, al menos 5.000 mujeres se dedican a ese rubro, pero, la mayoría prefiere callar lo que está viviendo, por temor a represalias. La situación es similar en Latinoamérica. Según EFE, el 93% de los entre 11 y 18 millones de personas dedicadas al trabajo doméstico son mujeres. La gran mayoría carece de un contrato o de acceso a la seguridad social y ahora, con la pandemia de la COVID-19, sufren más abusos laborales o fueron despedidas sin remuneración. CIFRAS Una encuesta de la FITH aplicada entre el 15 de abril y el 25 de mayo vía electrónica en 14 países a 2.650 trabajadoras del hogar reveló que el 49% fueron despedidas o suspendidas sin sueldo, y que solo el 13.8% se encuentra en cuarentena remunerada. Un 14.2% trabaja con reducción de horas o han tomado vacaciones anticipadas, mientras que un 23.1% sigue trabajando en condiciones normales, aunque hay testimonios de que son forzadas a quedarse en el hogar del empleador por temor a que se contagie en la calle, lo que afecta por ejemplo el disfrute del descanso. Para el 92% de las trabajadoras del hogar su empleo es el único o principal ingreso familiar, afirmó la especialista-colaboradora de la FITH, María Elena Valenzuela. CASOS Echarlas de sus casas y dejarlas sin empleo no es lo más grave que los empleadores han estado haciendo con las trabajadoras del hogar de Cochabamba, lo peor es que no quieren pagarles sus beneficios sociales. A María, por ejemplo, no le cancelaron su salario desde que empezó el confinamiento, pero ella no lo exigió, continuó sirviendo y esperando. Lo único que le decían sus jefes era que no tenían ingresos. El día que la amenazaron para que se vaya no la dejaron ni siquiera usar el teléfono para pedir a alguien que la asesore. CAUSAS Las empleadas del hogar despedidas contaron que la mayoría de sus empleadores tomaron la decisión de deshacerse de ellas por temor a contagiarse del virus. Zenobia reconoció que sus compañeras que no trabajan cama adentro estaban expuestas. A diario tenían que recorrer distancias considerables desde sus casas hasta sus puestos de trabajo y viceversa. Los patrones expresaron que les preocupaba que en su trayecto enfermaran y contagiaran a la familia. A pesar de que las mujeres se daban modos para cuidarse, no fue suficiente para convencer de que no las echen de su puesto. Cuando las mujeres trabajan cama adentro, a veces ellas son víctimas de contagio. Así sucedió en Brasil, donde la primera víctima confirmada de la COVID-19 fue una trabajadora doméstica de 63 años, afrodescendiente y aquejada de diabetes y obesidad, quien fue contagiada por sus empleadores que habían estado de viaje en Europa. PETICIÓN Desde la instancia que representa a este sector en Bolivia informaron que manifestaron al Ministerio de Trabajo que les urge un protocolo para asistir a sus fuentes laborales. Adelantaron que enviaron una solicitud para que les ayuden a elaborar una normativa de bioseguridad específica para el sector. Esperan que la próxima semana sean atendidas. SITUACIÓN Las que fueron echadas, entre tanto, aguardan audiencias con sus empleadores, que fueron programadas para septiembre o, en el peor de los casos, octubre, debido a que el Ministerio de Trabajo tiene muchos casos en lista.