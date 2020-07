Ministra de Salud: La transmisión comunitaria del covid 19 ha llegado al seno familiar





05/07/2020 - 20:59:34

La Paz.- La ministra de Salud, Eidy Roca, en un mensaje pregrabado, advirtió que la transmisión comunitaria del coronavirus en Bolivia ha llegado al seno familiar, lo que significa un mayor peligro para la población. Roca, que se encuentra aislada al haber dado positivo de coronavirus, hizo un largo recuento de todo lo realizado hasta el momento para frenar el coronavirus, destacando la información diaria que se ha venido dando desde el inicio de la pandemia. "Sin embargo, a veces pensamos que nos concentramos más en los contagios y pérdida de vidas, pero debemos reconocer el esfuerzo y sacrificio que representó la cuarentena para las familias bolivianas, cuyos ingresos dependen de su trabajo diario. Pero, en este momento, no hay duda de que lo que se debía elegir era la vida de nuesta gente", afirmó. Dijo que las restricciones cumplieron su objetivo y que la cuarentena rígida aplicada oportunamente evitó más de un millón de contagios y la pérdida de miles de vidas en este país durante los meses de mayo a junio. Respecto a previsiones de que en la última semana de agosto podíamos llegar a los 130 mil contagiados, aproximadamente 4 veces más que los que se registran hoy, dijo que estas cifras podrían ser modificadas en la medida en que las recomendaciones de prevención, contención y protección sean rigurosamente acatadas por la población. Dijo que Bolivia se encuentra en días en que la curva epidemiológica está empinada y los promedios oscilan entre los 1.000 casos de transmisión comunitaria. A la frecha, explicó, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Beni juntos representan el 79% del total de casos confirmados en Bolivia. Sin embargo, dijo, es reconfortante saber que Santa Cruz tiene recuperados un 44% de las personas que fueron infectadas con coronavirus.



Dijo que en resumen, se debe construir una nueva normalidad y en ella aprender a vivir con mejores medidas de prevencion permanente y también, esta nueva normalidad, nos prepara para futuras crisis que nos tocará vivir, "porque esta emergencia no será la primera ni la última a la que tendremos que enfrentar", aseguró. Añadió que hay una alta probabilidad de contar con una vacuna a mediados de 2021 y que para ello ya están negociando con instituciones suficientes dosis para una distribución ágil y masiva para la población boliviana. Además, acotó la ministra, "aprovechamos este tiempo para mejorar nuestro sistema de salud con más hospitales y nuevas camas de terapia intensiva, respiradores y diversa infraestructura para atender casos de covid-19 de diversa gravedad". Dijo que se cuenta con 16 laboratorios de solo 3 que habían en el país. "Con esta infraestructura estamos en condiciones de procesar 2.500 pruebas diarias, aseguró. También habló sobre tramientos alternativos y reiteró que la posición continua siendo la misma de que en cuanto no haya tratamiento con suficientes indicios de seguridad y respaldados por instituciones de salud se seguirá las recomendaciones de la OMS Sobre el tema electoral subrayó que no hay una distintiva entre democracia y salud por lo que se debe cuidar la salud y profundizar la democracia. Así como hay un Tribunal Supremo Electoral independiente que debe administrar el proceso electoral, también tiene que haber una instancia médica que debe cuidar la salud de la población, aseguró.