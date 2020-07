Murillo dice que propuesta de acercamiento a Mesa es personal





05/07/2020 - 19:42:50

Los Tiempos.- El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, reveló hoy que fue una declaración personal cuando dijo que la presidenta Jeanine Áñez realizará "buenas propuestas" a Carlos Mesa para ganarle al Movimiento Al Socialismo (MAS), en las próximas elecciones. "Yo he hecho una declaración personal, en ningún momento he dicho que es una declaración de la Alianza ni de la Presidenta, porque la Presidenta declara cuando ella quiere declarar", afirmó Murillo en Asuntos Centrales. El viernes, Murillo aseguró que la presidenta Jeanine Áñez "realizará muy buenas propuestas" a Carlos Mesa, candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC). "Yo creo que no es difícil. Habrá sorpresas en los próximos días, veremos cuál es la apertura del señor Mesa (...) Vendrán las sorpresas", afirmó a El Deber en esa oportunidad. Sin embargo, esas declaraciones causaron polémica en la arena política y provocaron idas y vueltas de mensajes en las redes sociales entre candidatos de diferentes agrupaciones políticas que participarán en las elecciones generales del próximo 6 de septiembre. El mensaje inicial que lanzó Murillo fue interpretado como la posibilidad de una alianza entre Juntos y CC para ganarle al MAS en los comicios electorales. Murillo aclaró que la idea que lanzó fue la de unir esfuerzos para que se trabaje por el bien del país y evitar que el MAS gane las elecciones porque "todo el pueblo boliviano demanda la unidad para que no vuelva el dictador". "No estamos jugando cualquier elección, estamos jugando los próximos 30 años de democracia", sostuvo. Reconoció que la declaración que hizo al periódico El Deber "sacó ronchas" en algunas exautoridades, como en el expresidente Evo Morales quien desde su asilo en la Argentina emitió mensajes con afirmaciones de qué ambas tiendas políticas se aliarán por órdenes desde los Estados Unidos. "Cumpliendo las instrucciones del gobierno de Trump, Mesa y Áñez acordaron un pacto para ir "Juntos" en las elecciones del 6 de septiembre en #Bolivia con asesores que apoyaron la campaña de Sánchez de Lozada. ¡El pueblo digno y soberano será primero!", publicó en Twitter. Reiteró que no se trata de subir o bajar candidaturas. Dijo también que la presidenta Jeanine Áñez seguramente se encuentra pensando en alguna idea que le hará bien al país y habrá que esperar qué dice y qué no dice.