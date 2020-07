Ministerio de Salud mantiene proyección de 130 mil casos de coronavirus hasta finales de agosto





05/07/2020 - 19:36:22

La Paz, (ABI).- El asesor del Ministerio de Salud y exdirector del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, René Sahonero, informó este domingo que, según las proyecciones, se estima que para finales de agosto e inicios de septiembre se registrarán 130 mil casos de COVID-19 en el país. "Estamos con un promedio de mil casos por día, eso significa que en poco tiempo vamos a llegar a lo que se había proyectado, 130 mil casos para finales de agosto", manifestó Sahonero en una entrevista en el programa "Primero la Verdad" de Bolivia TV. Según el asesor, Bolivia se encuentra en pleno ascenso de casos de coronavirus y se deben centrar esfuerzos para evitar un ascenso descontrolado. Asimismo, afirmó que la cifra proyectada podría ser superada si no se toman los recaudos necesarios para evitar la crecida de contagios. "Esperemos no llegar a esa cifra (130 mil casos), pero al paso que vamos y como la gente no se cuida, podemos llegar a cifras mucho mayores", agregó. El último reporte del Ministerio de Salud muestra que Bolivia acumula un total de 38.071 casos confirmados del virus. Santa Cruz es el departamento con el mayor número de contagios (21.190 casos) y Potosí con la cifra más baja (758 casos). Sahonero explicó que la cuarentena rígida ayudó a contener el avance del virus en el país, pero que su flexibilización, debido principalmente a factores económicos, significó el incremento de casos porque la población no supo asumir con responsabilidad esta medida. "Flexibilizar la cuarentena no es un error, sino una necesidad porque la gente tiene que ver su economía. Lo que no estuvo bien es la forma en cómo respondió la gente a la flexibilización", dijo. Las marchas de protesta, la instalación de huelgas y el incumplimiento de las medidas de bioseguridad en el transporte público, son para Sahonero una muestra de la irresponsabilidad de las personas. "Existe una indisciplina general y eso hace que los contagios se incrementen en todo lugar. Creo que es necesario devolverle cierta rigidez a la cuarentena para controlar los contagios", aseguró.