Caso Fondo Indígena: Transparencia presentá este lunes demanda penal contra el juez que ordenó detención domiciliaria de Achacollo





05/07/2020 - 14:26:30

La Paz, (ABI).- El Viceministerio de Transparencia planteará este lunes una demanda penal contra el juez Alan Zárate, quien cambió la prisión preventiva por la detención domiciliaria de la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, implicada en el desfalco del Fondo Indígena. "La demanda penal será por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución", anticipó el viceministro de Transparencia, Guido Melgar, en la entrevista que concedió este domingo en el programa Primero la Vedad que se emite por Bolivia TV. La autoridad exteriorizó su sospecha sobre un presunto favoritismo judicial en favor de exautoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS), acusadas de causar daño al Estado. "Este caso concreto, el día de mañana, estamos presentando una demanda penal contra este juez. Primero por la denegacion de justicia, incumplimiento deberes y otros, porque él no retomó los plazos procesales de este caso", remarcó Melgar. Según explicó, Achacollo presentó un memorial para pedir la cesación a la detención preventiva. Sin embargo, cuando se instaló la audiencia, la defensa de la exministra introdujo un nuevo elemento referido al plazo de la detención preventiva, un elemento que no se encontraba en la solicitud. Según la autoridad, correspondía que Zárate rechace la solicitud porque fue presentada de forma ilegal y las partes no fueron notificadas, pues en la audiencia se iba a desvirtuar los riesgos procesales. Sin embargo, el juez fundamentó la cesación a la detención preventiva en base a nuevos elementos.