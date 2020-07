Sector automotriz afronta iliquidez y se quedan sin Expocruz, su mayor fuerza de venta





05/07/2020

El Deber.- La crisis sanitaria causada por la pandemia del coronavirus contagia y deja ‘cicatrices’ en la economía de las concesionarias del sector automotriz que operan en el país. Desde la Cámara Automotor Boliviana (CAB), el gerente general Luis Orlando Encinas, afirmó que la pandemia cortó bruscamente la actividad comercial en el sector. Detalló que las ventas han caído a ‘cero’ durante tres meses y que, en el último mes, han sido considerados parte esencial en una llamada “cadena logística de la vida”. De acuerdo con Encinas, el sector automotriz está sin liquidez. “No hay ventas porque no está abierta la posibilidad y adicionalmente toda la población o está sin liquidez, sin trabajo o está cuidando sus recursos”, puntualizó. A la compleja coyuntura económica se suma la suspensión de la versión 45 de la feria Expocruz para septiembre de 2021. En la presente semana, Fexpocruz -es la organizadora del evento-, confirmó que debido a la crisis sanitaria y los tiempos de preparación que conlleva un evento de tal magnitud, se decidió postergar hasta septiembre del próximo año la muestra. “La Expocruz siempre ha sido un aliado o socio en nuestra fuerza de ventas, pero ahora las condiciones son únicas, raras, especiales y muy difícilmente van a poder impulsar ventas bajo condiciones excepcionales. Hemos quedado con stock suficiente para lo que pretendemos vender este año, las fábricas recién están reactivándose para producir y vamos a tener que reinventarnos todos, incluida la Fexpocruz”, apuntó Encinas, a tiempo de aclarar que Expocruz es parte del esquema y estructura de marketing de las empresas del sector. El gerente mencionó que apoyan incondicionalmente a Fexpocruz porque les brindan la vitrina que necesitan dentro del esquema y las estrategias de venta. “Ellos en su actividad, vieron que ni siquiera están dadas las condiciones para marcar fechas porque no tenemos la pandemia bajo control y no sabemos, a ciencia cierta, hasta cuando nos mantendrá subyugados y tampoco consideramos que les daría el tiempo para una organización de calidad como nos tienen acostumbrados”, sostuvo. Mirando a futuro, Encinas dijo que precisan el apoyo de las autoridades e instituciones para que se abran a escuchar al sector, al igual que lo hacen con otros sectores. “Necesitamos que los plazos de permanencia en Aduana de nuestra mercadería se amplíen de 60 a 180 días como lo solicitamos y que las tarifas de permanencia en depósitos aduaneros, como ALBO, sean rebajadas por la falta de liquidez en todas las empresas. Tenemos patrimonio, tenemos respaldos, lo que no tenemos es liquidez, como todas las empresas de Bolivia”, aseguró Encinas. A la par, dijo que el sector necesita cambio de algunas normas. Por ejemplo, agregar opciones de garantía para los diferimientos de pagos aduaneros con pólizas de garantía, como primer requerimiento alternativo a las boletas de garantía bancaria. “Queremos seguir produciendo y necesitamos ayuda solo para salir adelante en esta crisis que es temporal”, concluyó Encinas