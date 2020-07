Cuidar nuestra casa es obligación de todos: El cooperativismo tiene el espíritu y las herramientas para luchar contra el cambio climático





05/07/2020 - 12:50:19

Santa Cruz.- Al celebrar el 2020 el Día Internacional de las Cooperativas, La Cooperativa Rural de Electrificación, CRE R.L y su Fundación, organizaron un conversatorio virtual, denominado “Acción por el clima”, que contó con el apoyo de Cooperativas de las Américas, Saguapac y Codesi. Carmelo Paz, presidente de la Fundación CRE, brindó un saludo especial a los invitados y panelistas internacionales representantes de Alianza Cooperativa Internacional, como Danilo Salerno, director general de Cooperativas de las Américas.



“El tema del Día Internacional de las Cooperativas coincide con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13: «Acción por el clima». En este conversatorio se destacará la contribución de las cooperativas en la lucha contra el cambio climático, uno de los retos más importantes a los que se enfrenta nuestro planeta a lo largo del siglo XXI. “, dijo Paz. Agregó que el calentamiento global está provocando cambios permanentes en el sistema climático, cuyas consecuencias pueden ser irreversibles si no se toman medidas urgentes. “Como movimiento cooperativo y actores globales tenemos la tarea de impulsar acciones para luchar contra el cambio climático y sensibilizar a la sociedad en la tarea de reforestar y conservar el medio ambiente como lugar privilegiado donde se desarrolla la vida”, concluyó Paz. “La gran enseñanza que nos está dejando esta pandemia de coronavirus que azota al mundo entero y que está en su punto más alto de contagio en Sudamérica, es que el hombre no puede pensar sólo en la acumulación de riqueza sin tomar en cuenta el valor de la vida en el planeta. Esa visión mezquina tiene que parar y dar paso a un nuevo modelo consensuado de desarrollo sostenible y sustentable, que le garantice mejor calidad de vida a las nuevas generaciones”, dijo Miguel Castedo, miembro del consejo de Administración de ACI Américas. Recordó que ningún país puede quedarse al margen en esta crisis. Las emisiones de gases de efecto invernadero, el hambre y las desigualdades son asignaciones pendientes y cuya solución son urgentes. El calentamiento global que está provocando cambios permanentes en el sistema climático con este encierro obligado de la humanidad ha sufrido una pausa que le ha dado un respiro al planeta y las demás especies vivas lo agradecen. “La gran pregunta es saber cuánto hemos aprendido y si los gobiernos y las instituciones están dispuestos a frenar el suicidio planetario y empezar a consolidar una nueva forma de convivencia más sana y que aliente el respeto por la vida”, Sostuvo Castedo. En esa línea hay un modelo cooperativo que tiene mucho que decirle al mundo. “Sabemos trabajar en equipo y buscamos el beneficio colectivo. Por eso hoy al sumarnos al festejo mundial del día internacional de las cooperativas, saludamos a las cooperativas hermanas y renovamos nuestro compromiso de continuar por la senda de desarrollo sostenido y el bienestar común”, concluyó. Los panelistas invitados, Rodrigo Blanco de Codesi; Tito Calvimontes de Saguapac y Thierry Stroobants, de CRE, expusieron experiencias que están poniendo en práctica en Santa Cruz para cuidar el medioambiente y aportar al desarrollo sostenible del país. Las cooperativas llevan años comprometidas con la sostenibilidad y el Día Internacional de las Cooperativas de este año les permitirá poner de manifiesto su contribución al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 13 sobre la acción por el clima. Las cooperativas se han esforzado: desde cooperativas agrícolas que ponen en práctica técnicas de agricultura sostenible a cooperativas de consumo que respaldan la obtención sostenible de sus productos o cooperativas de suministro de energía que encabezan la transición hacia las energías limpias. Las cooperativas son pioneras en la lucha contra el cambio climático. Del mismo modo, las cooperativas sociales y de trabajo de distintos sectores proporcionan bienes y servicios de manera eficiente y respetuosa con el medioambiente y tratan de crear empleos sostenibles y estables.



Dentro de las conclusiones de lo que fue la XXI Conferencia Regional, llevada a cabo en su edición en San José Costa Rica, estuvieron marcados grandes aportes académicos desde la perspectiva ambiental, donde se acentúa la necesidad de retomar y profundizar en la prospección y adaptación de las tecnologías en el resguardo de los valores y la creación de comités para la educación, el diseño e implementación de prácticas ambientalmente amigables. En particular se señaló la importancia de que las cooperativas en la Región incorporen la temática de la sostenibilidad ambiental como una prioridad en sus agendas, tanto a nivel local, nacional como internacional, y se conviertan en un aliado estratégico para los Gobiernos en la implementación de las políticas en este sentido.