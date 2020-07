45 parroquias de la Llajta transmiten misas por Facebook, una de ellas es de Tacopaya





05/07/2020 - 09:39:57

Opinión.- Es el “día del Señor”. El reloj aún no marca las 8:00 y ya hay más de medio millar de personas en la “santa misa” que aún no empieza y será dirigida por el monseñor Óscar Aparicio de Cochabamba. Hay más gente que antes de la pandemia, pero las bancas de la Iglesia están vacías porque ahora ese acto es virtual. Al menos 45 parroquias del departamento se aliaron a Facebook y YouTube para reanudar las celebraciones religiosas que fueron restringidas por la cuarentena en la que ingresó Bolivia por la COVID-19. Para algunos sacerdotes de Cochabamba no fue sencillo concretar la “virtualización” de las misas. Tuvieron que crear páginas de Facebook o canales de YouTube, de acuerdo con información proporcionada por Comunicación del Arzobispado. Muchos recibieron ayuda de jóvenes de la congregación y el área de Comunicación también cooperó con aspectos técnicos. Es así que, a los pocos días de la determinación de confinamiento en el departamento, los religiosos lograron transmisiones de misas e, incluso, liturgias especiales, como el rezo del rosario. Esto sucedió no solo en parroquias de la metrópoli cochabambina, también en aquellas que están en municipios más alejados y donde las conexiones a internet son escasas, como Tacopaya. Si bien uno de los temores fue no llegar a muchos fieles, debido a que no todos tienen cuentas en redes sociales, la respuesta fue sorprendente. Las transmisiones, en especial las de domingo, bordearon el millar de reproducciones. Otro aspecto que preocupaba era la interacción oral, pues con la virtualización de las misas, solo se daba voz al sacerdote. Pero, esa no fue una limitante para los católicos, pues muchos se toman la molestia de escribir sus respuestas - como el “amén” o el “y con tu espíritu”- de manera simultánea a las transmisiones eucarísticas. COSTOS Las celebraciones eucarísticas a través de las redes sociales congregan a más feligreses, pero no recaudan la misma cantidad de ingresos económicos que los eventos presenciales. Aún se permite poner misas virtuales de salud, de nueve días o de otro tipo, pero las parroquias no cobran, solo piden un aporte voluntario que, antes de entrar al confinamiento rígido, era entregado personalmente por los feligreses. Ahora, esos recursos ya no se pondrán captar, aunque las eucaristías continuarán. Para pedir que un sacerdote oficie una misa de salud por alguien en especial, las personas lo piden a través del servicio de mensajería de la parroquia o en el chat, mientras se realiza una transmisión. SITUACIÓN La determinación de confinamiento afectó económicamente a la Iglesia. Los pagos que la gente hacía por misas, bautizos, matrimonios y demás generaban ingresos para pagar los servicios básicos y mantener activos los comedores de la Iglesia. Actualmente, solo algunos de esos espacios que daban comida gratuita a los más necesitados cerraron. REFERENCIAS Para seguir la misa oficiada por el monseñor Óscar Aparicio solo se debe ingresar a la página de Facebook de la Arquidiócesis de Cochabamba, los domingos, antes de las 8:00. La parroquia San Ildefonso de Quillacollo también hace transmisiones de eucaristías. Para obtener más información, ingresar a su página oficial redes.