Santamaría: Pedimos al Defensor del Pueblo velar por la población y no solo por el MAS





05/07/2020 - 09:33:11

Los Tiempos.- El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, pidió al delegado de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, preocuparse por el bienestar de la población en general y no sólo de las personas que bloquean el ingreso a K’ara K’ara. “Es defensor del Pueblo, no del MAS, le pedimos que deje de hacer política, haga su trabajo y vele por los derechos de toda la población”, dijo. El Viceministro anunció que el Gobierno elevará una queja formal ante la instancia nacional para que actúe y eleve las sanciones correspondientes. “Hay policías heridos, servidores públicos de la Alcaldía (de Cochabamba) heridos, pero el Defensor sólo sale en defensa de los que están bloqueando, que no son de la zona, son de lugares alejados a quienes les pagan de 150 a 200 bolivianos por día”, señaló Santamaría.