Leyes: Si algo me pasa o a mi familia, hago responsable a Arturo Murillo





05/07/2020 - 08:43:03

Los Tiempos.- Ante el anuncio de miembros de la Resistencia Juvenil Cochala de proceder a desechar la basura en la vivienda de José María Leyes, éste se pronunció al respecto y dijo que si algo ocurriese con él o con su familia el responsable será ministro de Gobierno, Arturo Murillo.



Cochabamba militarizada y con policías en cada esquina, sin embargo un grupo de pandilleros en moto atacan la #Alcaldia y amenazan atentar contra mi casa y familia. Si algo me pasa o a mi familia, hago responsable a Arturo Murillo Prijic", indicó a través de una publicación en su cuenta de Facebook. La tarde de hoy, la agrupación Resistencia Juvenil Cochala (RJC) tapió la Alcaldía de Cochabamba exigiendo la renuncia del alcalde Leyes y de la gobernadora, Esther Soria. Señalan que las autoridadades no hacen gestión para enfrentar la pandemia. Luego señalaron que hecharán basura en los domicilios de Leyes y Soria. Asimismo, a través de un video, afirmaron que impedirán el ingreso de carros cisternas a K’ara K’ara. "No vamos a permitir chantajes", inidicó Yassir Molina, lídel de la RJC.