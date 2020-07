Choquehuanca niega división interna planteada por el ministro Murillo







05/07/2020 - 08:40:45



Correo del Sur.- El candidato a la vicepresidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), David Choquehuanca, negó la división al interior de su partido después de que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, declarara esta mañana en Sucre que el ala radical de su agrupación lo estaría presionando para renunciar.

“Sr. Murillo y a muchos otros que nos quieren dividir: Ama Sua (No seas ladrón), Ama Llulla (No seas mentiroso) y Ama Qhilla (No seas flojo) ¡Viva la cultura de la unidad! Volveremos a recuperar nuestra democracia, la estabilidad, la certidumbre y la esperanza para nuestro pueblo”, escribió Choquehuanca en su cuenta de twitter.

En respuesta a ello, el Ministro escribió en la misma red social: “Querido @LaramaDavid tú y el país saben que el patrón del MAS no te quería de candidato. La línea de Evo es la de la violencia y yo sé que no es la tuya. Ojalá y esté equivocado y no te saquen en unas semanas. Ya lo hicieron una vez”.

En un acto, en el que entregó víveres e insumos de bioseguridad a la Policía de Chuquisaca, Murillo acusó a Evo Morales de ser el mentor de las acciones de violencia que se desarrollan en algunos lugares del país.