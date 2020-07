Hemorragias digestivas e intoxicaciones, las consecuencias de la automedicación





05/07/2020 - 08:31:54

Página Siete.- En los últimos cuatro meses, además de hacer frente a la pandemia del coronavirus, los médicos y profesionales de salud deben lidiar contra otro gran problema: la automedicación y el uso de productos sin aval para supuestamente tratar o prevenir Covid-19. Según los galenos, estas acciones provocan en los pacientes -muchos infectados y otros con síntomas- desde hemorragias digestivas hasta intoxicaciones. De acuerdo con los profesionales de hospitales y centros de cinco departamentos, casi todos los días reciben este tipo de casos. Pero no se cuenta con un registro específico de esta situación. En Beni, ante la explosión de casos de Covid-19, muchos pobladores que están o no contagiados con el virus se automedican y usan hasta nueve medicamentos que supuestamente sirven para mitigar el coronavirus. Según las autoridades del Servicio Departamental de Salud (Sedes) beniano, todos los días se registran personas intoxicadas por consumir fármacos sin la prescripción médica o productos sin autorización. Jhonny Gómez, el director del Sedes de Beni, explicó que casi todos los días reciben casos de personas intoxicadas por consumir fármacos sin prescripción médica e indicó que identificaron el consumo de al menos nueve medicamentos y productos sin aval. Indicó que las personas afectadas llegan a los diferentes establecimientos de salud y por ahora es complicado definir en total cuántos pacientes presentaron este tipo de complicaciones. Además de la ola de casos de Covid-19, según Gómez, “la intoxicación a causa de la automedicación en Beni se convirtió en uno de los principales problemas y preocupaciones de los médicos y las autoridades locales. Este problema fue identificado en pacientes positivos de Covid-19 y personas que no tienen el virus, indicó Gómez. Los primeros “usan los fármacos supuestamente para curarse” y los segundos toman estos medicamentos para prevenir la enfermedad. De acuerdo con el director del Sedes, este problema ocurre a causa de una “desinformación”. Lamentó que con el fin de ayudar algunos “colegas” fomentan el uso de fármacos sin conocer su posología. “Aparecieron señores que quieren colaborar, pero a veces las ayudas tienen doble filo”, sostuvo Gómez y contó que por ejemplo hace una semanas un doctor que llegó a Beni profesaba que la enfermedad se cura con cotrimoxasol y se puso a regalar el fármaco. De acuerdo con médicos del hospital Germán Busch, por este hecho, se reportaron casos de hemorragia digestiva alta por el consumo masivo de cotrimoxasol con aspirina. El director del Sedes beniano contó que pese a los consejos y advertencias sobre los daños que causan estos fármacos, los pobladores no hacen caso. “Lastimosamente los médicos de primera línea están batallando contra el virus, reciben hasta insultos por dar este tipo de consejos”, indicó. “De héroes, los médicos ahora están pasando a villanos por conceptos equívocos de algunos”, sostuvo. El presidente de la Sociedad Boliviana de Médicos de Terapia Intensiva, Adrián Ávila -que viajó a Beni para capacitar a sus colegas- contó que uno de los principales problemas en el departamento beniano -que fue golpeado por la Covid-19- es la automedicación. Según el especialista, muchos pobladores toman entre siete y ocho fármacos sin prescripción médica. Ávila indicó que muchos pobladores “usan medicamentos como la ivermectina, que pasa la barrera hematoencefálica y daña el cerebro. Esto podría provocar una convulsión en la persona. Lo mismo ocurre con la hidroxicloroquina, indometacina, cloroquina y azitromicina, que son cardiotóxicos y por eso afectan al corazón. En el caso de los corticoides, estos productos perpetúan más la infección y en procesos virales bloquean las defensas. “(Entonces) el virus se puede replicar”, agregó. El especialista explicó que usan además antiinflamatorios que provocan problemas gastrointestinales y daños hepáticos y renales. En las últimas dos semanas también se registró una polémica por el uso de dióxido de cloro en pacientes con coronavirus. Médicos en pro y en contra se pronunciaron respecto a la utilización de este producto. El Comité Científico del ministerio de Salud prohibió el uso de este insumo, pero autoridades locales de Chuquisaca determinaron incluir este producto en sus kis de medicamentos. Hay preocupación en Pando Beni no es el único departamento donde se registra este problema. En Pando, médicos y especialistas también reportaron casos de personas que se intoxicaron por utilizar “remedios milagrosos” o medicamentos sin autorización. “En Cobija, la automedicación está causando muchos problemas”, dijo Jorge Salazar, médico especialista en medicina crítica y terapia intensiva, además de expresidente del Colegio Médico de Pando. Salazar lamentó que muchos enfermos utilizan remedios que, en lugar de aliviar sus males, empeore su cuadro clínico. Indicó que todos los días se atienden este tipo de casos. “Nos pone mal porque la población se envenena y cree en cosas que no sirven”, sostuvo. El especialista dijo que por el miedo a la enfermedad, la población se aferra a “curas garantizadas”, pero su consumo puede dañar distintos órganos. “Las consecuencias más graves son los problemas que pueden causar en diferentes órganos, porque la medicación que no se controla bien puede afectar el hígado, riñones o hacer sangrar el intestino”, dijo. Advirtió que el consumo de fármacos sin aval pueden causar “hemorragias digestivas”. Al igual que Gómez, Salazar dijo que hay mucha desinformación sobre el uso de fármacos sin receta o productos sin ava. “Hay que tener cuidado al creer que alguna solución que han promocionado (en las redes sociales) sea la adecuada. En medicina existe una regla de oro, es acudir a la evidencia médica, por eso en el mundo se practica la medicina basada en la evidencia. Eso es hacer medicina con las mejores pruebas posibles existentes”, declaró. ¿Qué ocurre en Santa Cruz? El problema de la intoxicación por la automedicación y el consumo de productos sin aval también se registraron en municipios del departamento de Santa Cruz. De 123 personas infectadas con coronavirus, 32% revelaron que se automedicaron, 24% indicaron que a veces y 45% aseguraron que casi nunca y nunca, según un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales José Ortiz Mercado (IIES) de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) y la Universidad Johns Hopkins-AB PRISMA. El presidente del Colegio Médico cruceño, Wilfredo Anzoategui, sostuvo que en los centros de salud los médicos también atienden casos de intoxicaciones por el uso de fármacos sin receta y productos sin aval científico. Ante esta situación, el galeno recomendó a la gente evitar automedicarse porque puede sufrir algún grado de intoxicación por la ingesta errada o mal dosificada de medicamentos. En Tarija, el presidente del colegio Médico, Jaime Márquez, contó que muchos pacientes con coronavirus se automedican, además contó que muchos enfermos ingieren a la vez entre cinco y seis fármacos. Explicó que sus colegas en los centros de salud reciben casos de personas que además estar infectadas, sufren intoxicación. Esta situación es ahora una preocupación para las autoridades. Rodrigo Paz Pereira, alcalde de Tarija, indicó que hay preocupación muchos ciudadanos adquieren distintos medicamentos sin receta como la citromicina, ivermectina y retrovirales. Pidió a las autoridades nacionales definir protocolos y controles. En Chuquisaca, un profesional del hospital San Pedro Claver -que pidió guardar su nombre en reserva- dijo que recibieron varios casos de personas de Covid-19 o con síntomas que ya consumieron fármacos sin recetas. “No consiguieron ningún efecto y empeoraron su situación”, sostuvo. Polémica por el uso de productos sin aval Advertencia El Comité Científico Covid-19 reitera a través de un comunicado documentado que el consumo del Dióxido de Cloro es una sustancia que se utiliza como desinfectante de superficies y blanqueador de materiales orgánicos y que su ingesta es tóxica. Reiteró que no existe ninguna publicación en revistas médicas científicas sobre sus efectos contra la Covid-19 a pesar de haber sido difundida en diferentes naciones como una “cura milagrosa”.



Consecuencias Entre los efectos secundarios para la salud figuran: falla respiratoria, metahemoglobinemia, prolongación del espacio QT en el electrocardiograma, hipotensión causada por deshidratación, falla hepática aguda, anemia hemolítica, vómitos y diarrea severa, trastornos hidroelectrolíticos.