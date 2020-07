CAN convocará a organismos regionales para impulsar estrategia conjunta postpandemia





04/07/2020 - 21:54:38

La Paz, (ABI).- El secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Jorge Hernando Pedraza, anunció que convocará a los organismos de integración de América Latina a una cumbre, para construir una estrategia conjunta enfocada a fortalecer el continente, en la fase de recuperación económica y social después de la pandemia del coronavirus COVID-19. "América es el continente donde más procesos e instituciones de integración existen (...), ¿Cómo no reunirnos para sumar esfuerzos y realizar una sinergia de nuestras actividades, evitando duplicidad de acciones y haciendo importantes economías institucionales, frente a esta coyuntura", manifestó durante su participación en la conferencia 'Perspectivas de reactivación económica post pandemia en los países de la CAN'. Pedraza se refirió a organismos como la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), Mercado Común del Sur (Mercosur), Alianza del Pacífico, el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (Sela), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y la Comunidad del Caribe (Caricom), entre otros, cuyo encuentro prevé concretar en los próximos meses. De acuerdo con un comunicado institucional, al 2019, las exportaciones de la CAN al mundo alcanzaron los 115.984 millones de dólares y a nivel intracomunitario superaron los 8.300 millones de dólares, que se tradujo en el crecimiento del 2,5% del Producto Interno Bruto de los miembros de ese bloque. "En el 2019 las exportaciones de Bolivia a la CAN fueron equivalentes a 289 veces el registro del año 1969, en el caso de Colombia a 105 veces; Ecuador 246 veces y Perú 207 veces", resaltó Pedraza. Por su parte, el expresidente del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, Enrique García, felicitó el trabajo conjunto de los cuatro países de la CAN y afirmó que ante la actual crisis del coronavirus, se deben "retomar las banderas de la cooperación y de la integración regional". "La Comunidad Andina, en este momento difícil, está moviéndose en la dirección correcta y consolidándose en temas centrales y positivos para el desarrollo de la región y en beneficio de sus ciudadanos", afirmó. A su turno, la viceministra de Comercio Exterior de Bolivia, Claribel Aparicio, resaltó la estrategia que la Secretaría General de la CAN impulsó desde el inicio de la emergencia sanitaria, en coordinación con los cuatro países miembro, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.