Gobierno insta a descongestionar los penales donde existe contagio de coronavirus





04/07/2020 - 21:00:14

Sucre, (ABI).- El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, instó el sábado a las direcciones de Régimen Penitenciario y al Ministerio Público a trabajar con celeridad para descongestionar con prioridad las cárceles donde existe contagio de coronavirus y obedecer el Decreto Supremo 4226 de indulto y amnistía en medio de la emergencia. "Estamos trabajando en descongestionar las cárceles, se ha dado instrucción a todas las direcciones departamentales de Régimen Penitenciario que trabajen fuerte con la justicia y el Ministerio Publico", dijo en la cárcel de San Roque, de Sucre, donde entregó insumos de bioseguridad, limpieza y catreras. El viernes, Murillo también visitó la cárcel de Cantumarca, en Potosí, donde realizó una inspección de ese recinto penitenciario. Aclaró que no en todos los departamentos existe el acompañamiento respectivo de las autoridades para que los reos se acojan al indulto, por lo que pidió a los privados de libertad manifestar sus quejas, por intermedio del gobernador para que el director nacional tome conocimiento y se realicen las gestiones necesarias. "Queremos que haya el mayor descongestionamiento de las cárceles porque además es una orden de las Presidenta (Jeanine Áñez). Hay alguna gente que no se puede beneficiar por los marcos de los que no podemos salir, pero la gente que sí se puede beneficiar no es correcto que siga acá si puede ir a su casa", enfatizó. Aclaró que el Gobierno se preocupa por todos los sectores, pero primero por los más desprotegidos y vulnerables como es el caso de las personas que viven en las cárceles. Lamentó el abandono que ha tenido el régimen penitenciario durante años, el cual es evidente cuando la pandemia amenaza la salud y vida de los presos.