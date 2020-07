Franco: El bloqueo en el Legislativo también busca poner en una situación compleja y complicada al Ejecutivo





04/07/2020 - 20:51:02

La Paz, (ABI).- El "bloqueo" que ejecuta el Legislativo, controlado por el MAS, a la aprobación de los créditos internacionales para luchar contra el coronavirus COVID-19, no solo afectan las acciones para enfrentar la emergencia sanitaria, sino también buscan poner en una situación compleja al Ejecutivo, denunció este sábado la diputada Shirley Franco (UD). "Lamentablemente dentro la Asamblea Legislativa existe un bloqueo legislativo; han asumido un rol político, han asumido incluso posiciones intransigentes, irreflexivas con el propósito de no solo generar caos, si no, de poner en una situación compleja y complicada al Órgano Ejecutivo, creyendo que de esta manera podrían llegar a perjudicar al Gobierno de transición", afirmó la legisladora, en declaraciones a radio Panamericana. Las declaraciones de Franco surgen luego que autoridades de Gobierno denunciaron en reiteradas oportunidades el "bloqueo" que realiza el MAS, en el Legislativo a la aprobación de distintos préstamos internacionales. Hace unos días, por ejemplo, la Cámara de Diputados aprobó una declaración camaral que rechaza el Decreto aprobado por el Gobierno, que dispone la transferencia de los recursos del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) por $us 327 millones, destinado a la lucha contra el coronavirus COVID-19. "Los parlamentarios del MAS no quieren aprobar contratos de préstamos, no quieren viabilizar créditos para que se pueda tener mayor liquidez económica en el país y poder hacer todas las gestiones necesarias de cara a enfrentar la pandemia", lamentó la legisladora. Asimismo, la diputada Franco se refirió a las constantes críticas que hace el MAS a la legalidad del actual Gobierno, por lo que ratificó que, en 2019, la entonces senadora Jeanine Áñez asumió la presidencia del país en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política, tras la renuncia de Evo Morales, quien salió del país en medio del conflicto social provocado por el presunto fraude electoral. "Es importante establecer que se dio una sucesión constitucional en este país, apegada a la Constitución Política, lo que ha producido que tengamos este Gobierno de transición (...). Es importante aclarar que esta carencia de legitimidad del Gobierno (de Morales) surge a consecuencia de un fraude electoral que lo montaron el año 2019", afirmó la legisladora.