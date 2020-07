Plataformas ciudadanas de Cochabamba tapian ingreso a la Alcaldía y la Gobernación exigiendo la renuncia de autoridades





04/07/2020 - 20:43:15

Cochabamba, (ABI).- Representantes de la plataforma ciudadana 'Resistencia Cochala' tapiaron este sábado el ingreso a las oficinas de la Alcaldía y la Gobernación de Cochabamba, en demanda de la renuncia del alcalde y la gobernadora, José María Leyes y Esther Soria, respectivamente, debido a que no plantearon ninguna acción para enfrentar la pandemia por el coronavirus COVID-19. "Hemos tomado la determinación de tapiar la puerta de la Alcaldía, vamos a hacer lo mismo con la Gobernación, porque son autoridades completamente incapaces, no han demostrado hacer nada por su pueblo, por Cochabamba, tenemos gente enferma, gente muerta y no hacen nada, entonces lo que tienen que hacer las autoridades es irse", manifestó la representante de esa plataforma, Milena Soto. Aclaró que esa acción no responde a ningún movimiento político, sino es una demanda de toda la población de Cochabamba, que se siente indefensa ante la dejadez de sus autoridades. "Ha llegado la pandemia a Bolivia y ellos no han hecho nada, no han comprado nada, gente enferma del Sedes está muriendo, trabajadores están muriendo, nosotros estamos enfermando y ellos nos hacen nada, esta gente se tiene que ir, no pueden quedarse como autoridades", subrayó. Cuestionó, asimismo, la "incapacidad" de las autoridades regionales para solucionar el problema que se registra al ingreso al botadero municipal en la zona de K'ara K'ara, donde un grupo de ciudadanos denominado 'autoconvocados' bloquea el paso de los vehículos de la empresa municipal de aseo.