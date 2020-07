Murillo: El MAS, Evo Morales y Luis Arce están estrangulando la economía y la salud del pueblo





04/07/2020 - 13:08:10

Sucre, (ABI).- El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, denunció el sábado que el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) y el candidato de ese partido, Evo Morales y Luis Arce Catacora, respectivamente, están estrangulando la economía y la salud del pueblo boliviano aprovechando su rodillo parlamentario en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que bloquea créditos destinados a la lucha contra la pandemia del coronavirus. "Denuncio, ante Bolivia y ante la comunidad internacional, que el Movimiento Al Socialismo, dirigido por Evo Morales y su candidato Luis Arce Catacora, buscan estrangular a Bolivia y dar un golpe de Estado desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. Basta de estar callados, tenemos que decir la verdad. Dos tercios perversos de la Asamblea Legislativa nos está bloqueando créditos para que no demos bonos a la gente, ni mayor salud", dijo en un acto que se realizó en la ciudad de Sucre. Murillo pidió a la población identificar a los diputados y senadores del MAS y reclamarles que ellos reciben un salario para ayudar al pueblo, "no para estrangularlo". "No puede ser que ellos estén ganando 22.000 bolivianos por matar la salud de pueblo y por matar de hambre al pueblo", enfatizó. A su juicio, el bloqueo de la economía desde el Legislativo es una estrategia política del MAS que busca convulsionar a país y desestabilizar al Gobierno. "Como no pueden bloquear las calles y carreteras, están bloqueando la economía lo que es un crimen imperdonable en este tiempo", concluyó. La Cámara de Diputados aprobó en la víspera una declaración camaral que rechaza el Decreto Supremo emitido por el Órgano Ejecutivo que dispone la transferencia de recursos del crédito del FMI por 327 millones de dólares, destinados a la lucha contra el COVID-19.