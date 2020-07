César Farías: La selección no tiene privilegios, es un privilegio, y nunca una moneda de cambio





El Diario.- El entrenador de la selección boliviana César Farías mandó un mensaje a través de sus redes sociales para recordar la importancia de representar al país y defender la camiseta Verde. En esta semana, el gremio de los jugadores profesionales anunció que no asistirán a una futura convocatoria, mientras la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no atienda sus reclamos. “La selección no tiene privilegios, es un privilegio, y nunca una moneda de cambio”, indica Farías en un párrafo. Farías se refirió sobre la importancia del cóndor andino que aparece en el escudo de la Federación y en la camiseta boliviana. “El cóndor andino es una de las aves más grandes del planeta y que vuela a mayores alturas, alcanzando incluso hasta los 6.500 metros de altitud. Y no en vano es el símbolo patrio que corona el escudo de Bolivia y de su selección. La presencia de ese cóndor, nos recuerda que nada está más alto que la patria y su representación”, puso Farías. Agregó que, “el cóndor es un simbolismo de grandeza o emancipación. Fuerza, inteligencia y enaltecimiento, al llevarlo en el pecho nos llama a ser todo eso”. El venezolano espera el visto bueno para concentrar con la selección absoluta para prepararse para los partidos de Eliminatoria para el Mundial de Catar 2022. “Dirigir una selección nacional es una responsabilidad mayor. Es mi compromiso defender y honrar este escudo, esta camiseta, y colocarla por encima de todo, pero al verdadero servicio de la gente. Nuestro tránsito por Bolivia ha sido, en algunos momentos, una universidad de dificultades que nos ha procurado un aprendizaje constante y reafirmarnos en la convicción de que hay que temerle a los hombres de un solo libro”. El cuerpo técnico de la Verde tuvo una charla con lo Nery Pumpido, el exarquero de la selección argentina y entrenador profesional que incluso ganó la Copa Libertadores cuando dirigía al Olimpia de Paraguay. “Entre no hacer nada y fracasar en el intento, prefiero persistir fracasando en el intento. Y abordar ese intento sabiendo que no somos un sistema definitivo, sino en indagación constante”.