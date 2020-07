En Aurora existe incertidumbre por el pago del mes de junio





04/07/2020 - 10:43:25

Opinión.- Los jugadores del club Aurora manifestaron su preocupación e incertidumbre por lo que sucederá con el pago que corresponde al mes de junio, considerando que los futbolistas están licenciados por el directorio del club Celeste desde la primera semana de mayo. Deportistas y dirigentes lograron un acuerdo en la reducción salarial de los meses marzo, abril y mayo como sucedió con la mayoría de los clubes de la División Profesional, pero no saben qué pasará con los emolumentos de junio y posiblemente julio. “Luego del acuerdo a que llegamos con el presidente Jaime Cornejo no tuvimos ningún contacto con él. La verdad es una incertidumbre lo que pueda suceder en el tema salarial”, dijo Christian Vargas, defensor del Equipo del Pueblo. Los futbolistas del cuadro Celeste dejaron los entrenamientos virtuales por las dificultades económicas para comprar megas para acceder a la aplicación Zoom para realizar las prácticas como lo tenía planificado el cuerpo técnico. “Antes de llegar al acuerdo de los meses pasados, el presidente (Jaime Cornejo) dijo que ya no entrenaríamos y estamos licenciados. Además, que tendríamos vacaciones pagadas”, dijo el futbolista. Luego del arreglo por los meses de marzo, abril y mayo, los jugadores y dirigentes no recibieron “ningún comunicado o información” de parte de los ejecutivos del club. Situación de también deja extrañados a los futbolistas, sobre todo, en estos momentos de cuarentena (casi cuatro meses) que los deja inactivos por el receso del torneo Apertura. "Seguramente volveremos a ser convocados para hablar del tema de sueldos, ahora del mes de junio y julio que ya comenzó, estamos conscientes de lo que está pasando en el mundo", destacó el jugador. En pasados días, el comunicado de Futbolistas Agremiados de Bolivia (FABOL) manifiesta que los jugadores “no permitirán más descuentos” y los futbolistas adelantaron que harán cumplir esa determinación. De momento, no se conoce la fecha de reinicio de la actividad deportiva en el país, el Ministerio de Salud y Educación, la Federación Boliviana de Fútbol además del Comité Olímpico Boliviano conformaron mesas de trabajo para analizar el retorno a las prácticas del fútbol y otras disciplinas en el país.