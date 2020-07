Dirigente policial solicita el repliegue de los efectivos del país para entrar en cuarentena





04/07/2020 - 09:31:12

Correo del Sur.- La representante de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías (Anssclapol), sargento Cecilia Calani, informó que solicitó a su Comandante General el repliegue de sus camaradas para ingresar en una cuarentena, ante el incremento de casos positivos de coronavirus y los decesos que enlutan a la familia de la institución del orden. “Ya no queremos más despedir a nuestros seres queridos con un toque de la trompeta y un adiós, que nos entiendan las autoridades políticas nacionales y departamentales porque ellas han sido realmente muy ineficientes, durante 14 años no han hecho nada a favor de la salud de la población boliviana”, aseguró este viernes. La mujer policía afirmó que sus camaradas a nivel nacional se encuentran delicados de salud y ante la irresponsabilidad de la gente que en esta etapa de la cuarentena salió masivamente a las calles, incumpliendo las medidas de bioseguridad. Los policías todavía mantienen reuniones en estas horas para solicitar oficialmente al Comandante de la Policía Nacional declararse en cuarentena en sus casas. La uniformada que en noviembre de 2019 estaba al frente del motín exigiendo la renuncia del expresidente Evo Morales y que apuró el desenlace de su Gobierno, cuestionó a las autoridades políticas, nacionales y departamentales por su ineficiencia en la atención del sector de salud, sobre todo en los últimos 14 años, en los que no se hizo nada por equipar los hospitales y centros de salud. Este sábado, policías de Chuquisaca y el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, rendirán un homenaje al sargento Lino Mendoza, el segundo policía fallecido por coronavirus en Sucre.