Hay 75 reos con Covid en el país y en los penales activan alertas





04/07/2020 - 09:28:40

Página Siete.- La Dirección de Régimen Penitenciario informó que hasta ayer se contabilizaron 75 privados de libertad con coronavirus en diferentes cárceles de cinco departamentos del país, por lo que se mantiene al personal policial en emergencia para prevenir más contagios en medio del hacinamiento carcelario. “Hasta el momento tenemos registrados 75 privados de libertad positivos a Covid-19. Se recuperaron otros 59 y se mantiene la restricción de las visitas en todos los penales, por pedido de los mismos internos. Se han asumido varias medidas de prevención y se habilitaron espacios de aislamiento que nos permiten atenderlos de manera adecuada y sin generar pánico entre los internos”, afirmó ayer el director nacional de Régimen Penitenciario, Clemente Silva. Según el recuento oficial, hay 34 internos infectados con coronavirus en el penal de Palmasola de Santa Cruz; dos en Mocoví, en Trinidad; uno en El Abra de Cochabamba; 36 en San Roque, en Sucre y dos reclusas en el Centro de Orientación Femenino de Obrajes, en La Paz. Asimismo, a los tres reos de Palmasola, fallecidos en mayo por Covid-19, se suman otros tres de San Roque. A nivel nacional se tienen 31 casos sospechosos y 59 internos lograron vencer el virus, reportó Silva. Ante los casos registrados y el temor por contagiarse, ayer se registró un motín en el penal de San Sebastían, en Cochabamba. Uno de los representantes de los privados de libertad explicó que en pasados días tres reos fueron derivados al centro de aislamiento del penal de El Abra con sospecha de Covid-19 y aún no se conoce si los casos fueron descartados o confirmados. “Estamos pidiendo que se realicen centros de aislamiento para los privados de libertad por si presentaran algún síntoma (…) además del ingreso de brigadas de rastrillaje a los penales”, demandó el dirigente de los presos.

Los policías se apostaron en las puerrtas del penal paceño. En los penales de Villa Bush, en Pando, y San Roque, en Sucre, los internos también se pronunciaron con los mismos pedidos. Al margen del hacinamiento que sufren en estos centros carcelarios, el temor por contraer el coronavirus crece cada día. En el caso de Pando, Silva aseguró que no se ha reportado casos positivos, pero que algunos reos presentaron resfriados y se les proporcionó tratamientos. Casos en Obrajes Por su lado, el viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, confirmó los dos primeros casos de coronavirus en la cárcel de mujeres de Obrajes. Asimismo, señaló que ocho internas se encuentran aisladas porque tuvieron contacto con las reclusas que dieron positivo. Se tiene dos hipótesis, según la autoridad. La primera es que posiblemente las custodias fueron el foco de contagio y la otra es que una de las internas fue quién pudo contagiar Covid-19 en el penal de Obrajes. Silva sostuvo que la mayoría de los contagios se dio luego de que los reclusos fueron atendidos por otras patologías en centros médicos externos y regresaron contagiados. En una acción de prevención, personal responsable ingresó al penal de mujeres de Miraflores para fumigar todos los ambientes, desde la cocina hasta las habitaciones de las internas.

Los reos también protestaron desde el techo de San Pedro. Motín en San Pedro Sobre el motín registrado ayer en el penal de San Pedro de La Paz, el director de Régimen Penitenciario informó que se debió a que los internos expresaron su rechazo a las declaraciones que hizo el exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, sobre la vida de los reclusos al interior de la cárcel. Aseguró que Llanos no pudo resolver los problemas en su gestión y ahora pretende descalificar el trabajo de la Policía. En una entrevista de la Red Bolivisión, Llanos dijo que hay abusos de poder entre los reclusos del penal paceño, entre otras afirmaciones de las cuales siempre los privados de libertad le responden con motines y reclamos públicos. En la manifestación de ayer, los presos de San Pedro también solicitaron el traslado de un reo “peligroso” al penal de máxima seguridad de Chonchocoro. En el penal de San Pedro, lugar donde se tiene sobrepoblación de internos, no se registra ningún casos de coronavirus, los reclusos pidieron a las autoridades que no haya visitas hasta que pase la pandemia y que los paquetes o bolsas que lleven sus familiares sean debidamente desinfectados. Asimismo, los policías de este centro carcelario toman las medidas necesarias para cuidarse. Los primeros casos de Covid-19 se registraron en el penal de Palmasola, lo que en un primer momento causó temor por parte de los reos y sus familiares. Hubo casos en que los privados de libertad perdieron la vida en la puerta de los hospitales.