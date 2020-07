Cochabamba: Ya no hay camas para Covid-19 en los hospitales, instalarán 300 más





04/07/2020 - 09:26:39

Los Tiempos.- Los tres hospitales centinela para atender casos graves de pacientes con Covid-19 en Cochabamba se quedaron sin espacio. El personal de salud está diezmado por los 168 contagiados en su sector, sólo quedan los centros de aislamiento en el Hospital del Norte y el City Hotel para los casos leves y sospechosos. Además, está el centro de aislamiento que se habilitará en el campo ferial con 200 camas, con participación del Gobierno, la Gobernación, la Federación de Empresario Privados, Feicobol y, ahora también, la Alcaldía de Cercado. Ante este panorama, las autoridades pretenden habilitar, luego de cuatro meses de iniciada la pandemia en Cochabamba, al menos 330 camas de internación para albergar a los pacientes con síntomas leves y sospechosos. “La Gobernación está buscando un centro de aislamiento con 200 camas que podría ser en la Villa Suramericana. La Alcaldía se comprometió a habilitar un segundo hotel con 90 camas y llevar 40 camas más al Hospital del Sur hasta la siguiente semana”, dijo el presidente del Colegio Médico, Édgar Fernández. El pasado martes, Fernández advirtió que Cochabamba estaba al borde de una catástrofe sanitaria por el incremento de casos de Covid-19, el desabastecimiento de insumos en los hospitales y el colapso de los centros médicos y el horno crematorio del cementerio. Amenazó con pedir a los sectores sociales que lleven a los pacientes a las casas de las autoridades si no reaccionaban ante la crisis, por lo que ayer instalaron la “sala situacional”. Estos espacios de aislamiento tienen que tener, necesariamente, personal médico “en caso de alguna complicación de los pacientes” y tubos de oxígeno, explicó. Paralelamente, la Gobernación de Cochabamba firmó ayer un convenio con los vecinos de la OTB Cobija para habilitar un centro de aislamiento con al menos 100 camas en el coliseo Grover Suárez de la Costanera, explicó el asesor, Abel Suazo. “Ante el crecimiento de casos de Covid-19 en el departamento, estamos tratando de implementar centros de aislamiento en diferentes áreas”, dijo el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Yercin Mamani. Al respecto, el director del Hospital del Sur, Alfredo Mendoza, indicó que la mayoría de los pacientes que llega a ese centro médico lo hace en una situación crítica. La responsable de centros de salud de segundo nivel de Cercado, Giovana Colodro, señaló que en el Hospital del Sur existen 40 camas disponibles en el cuarto piso del centro médico, pero que no pueden ser ocupados por la falta de personal de salud. Espera que, a partir de la instalación de la “sala situacional” que las autoridades del Ministerio de Salud o el Sedes pueden dotar del personal requerido.