Colegios particulares exigen pagos y aplican expulsiones virtuales





04/07/2020 - 08:18:44

Los Tiempos.- Después de que el Ministerio de Educación aprobó un descuento de entre el 6 y el 28 por ciento en las pensiones escolares, los colegios particulares han comenzado a exigir el pago de las pensiones, con la amenaza de impedir que los estudiantes deudores pasen clases virtuales. En la unidad educativa El Cedro, del departamento de Beni, unos 50 estudiantes fueron excluidos de las clases virtuales debido a que sus padres firmaron una carta en la que rechazaban pagar el descuento propuesto por el Ministerio de Educación e insistieran en pagar el 50 por ciento, informó el representante de los Padres de Familia de Beni, Danilo Maida. “Se está cometiendo un abuso y estamos solicitando que se respete el derecho de los niños. Al momento de iniciar la clase en Zoom, el profesor no autorizó el ingreso de los estudiantes cuyos padres firmaron la carta. Se los expulsó del sistema educativo del colegio”, dijo Maida. El padre de familia explicó que, ante esta situación, muchos padres retrocedieron y se vieron obligados a firmar preacuerdos con el colegio con el compromiso de pagar el monto establecido por el Ministerio. Maida explicó que los padres presentaron su reclamo a la Dirección Departamental de Educación (DDE) de Beni, y todos tratan de averiguar si sus hijos también fueron sacados del sistema que maneja el Ministerio de Educación. El asesor legal de la Asociación de Padres de Familia de Colegios Particulares, Ernesto Suarez, indicó que lo que sucedió en Beni vulnera la Resolución Ministerial 1/2020, que determina que no puede haber ninguna represalia por no pagarse pensiones escolares en los colegios privados, por lo que anunció iniciar procesos legales. A esto se suma que los colegios particulares de todo el país acosan a los padres con mensajes, videos y comunicados al WhatsApp para pagar las pensiones y algunos amenazan con excluir a sus hijos de las clases virtuales. “Mandan comunicados donde nos indican que si no van a pagar los meses devengados ya no se les va a permitir ingresar a las clases virtuales. Todo eso vamos a hacer conocer a las autoridades”, dijo Suarez. Autoridades El titular de la Dirección Departamental de Educación (DDE) de Cochabamba, Félix Zapata, indicó que a la fecha sólo recibió una denuncia verbal de privación de clases virtuales a un estudiante. Explicó que esta acción es una falta, que es sancionada. “Ningún estudiante puede ser expulsado o suspendido de las labores educativas. Esto de cumplirse si esto sucede los padres deben poner las denuncias. En ningún momento hemos dejado desamparados a los padres, les solicitamos que pongan su denuncia escrita, si el caso lo amerita”, indicó Zapata. 50% de descuento es lo que piden los padres de familia como descuento en las pensiones escolares. Los colegios piden pagar lo que estableció el Ministerio. MENSAJES DE LOS COLEGIOS “Ruego a ustedes cancelar las pensiones para que sus hijos no se perjudiquen y mantengan la educación virtual. Por favor, padres, el niño no tiene la culpa. Ruego hacer conciencia, aún mantenemos el descuento de 8 por ciento y eviten que (sus hijos) sean suspendidos de los registros académicos”, dice un video en el que el director de un colegio de Sucre envió a los padres de familia. El video continúa: “La dirección tomó la siguiente decisión: No vamos a privar de clases virtuales a nadie, pero vamos a dejar de registrar a los niños que tengan deudas. El lunes enviaré listas a los docentes indicando que estos estudiantes no deben ser tomados en cuenta en sus registros a partir de la fecha. Significa que tienen tiempo hasta el lunes de pagar sus mensualidades”. En otro video, la directora de otra unidad educativa también pide el pago de las pensiones. “Hemos esperado más de tres meses a que ustedes hagan la cancelación de las pensiones. Adeudamos más de tres meses de salario a los docentes. No podemos seguir esperando, pedimos el pago de las mensualidades. Estamos haciendo una consideración con un descuento del 7 por ciento para que puedan hacer el pago, esperaremos hasta el martes 7 de julio”. ANDECOP RECHAZA LAS DENUNCIAS DE PADRES Todas las denuncias vertidas por los padres de familia de “expulsiones virtuales” y acoso para los pagos de las pensiones escolares fueron rechazadas por el presidente de la Asociación de Colegios Particulares (Andecop) de Cochabamba, Genaro Durán. El representante lamentó que los padres de familia insistan en pagar sólo el 50 por ciento de las pensiones e indicó que ese monto es insuficiente para cubrir los gastos y las unidades educativas podrían cerrarse. Argumentó que los padres que no puedan pagar el monto de las pensiones pueden llevar a sus hijos a otros establecimientos educativos. Los padres de familia rechazan pagar el porcentaje de descuentos establecido por el Ministerio de Educación (una escala de pagos que oscilan entre el 6 y el 28 por ciento, según cantidad de alumnos y monto habitual de pensiones) e insisten en pagar sólo el 50 por ciento. A través de redes sociales, los padres se autoconvocaron para protestar el lunes en puertas de los colegios privados. “En todo el país, los colegios están queriendo accionar con circulares con comunicados, nos están imponiendo una cifra de descuento en base a la tabla del Ministerio de Educación, pero ésta fue rechazada porque no se realizó por consenso, pero sin embargo los colegios están usando esto como un medio de chantaje”, dijo Suarez. El colegio Finlandés, de Santa Cruz, y Luz y Verdad, de Cochabamba, aceptaron cobrar sólo el 50 por ciento del monto de las pensiones escolares, indicó Suarez.