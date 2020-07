Un ala para 120 internos en Cantumarca estaba cerrada pese al hacinamiento: Gobernador quería hacer la inauguración





04/07/2020 - 08:15:39

La Paz, (ABI).- Tras una inspección a la cárcel de Cantumarca, en Potosí, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, habilitó un ala de ese centro penitenciario con capacidad para 120 internos, que permanecía cerrada, a pesar del hacinamiento que existía. El titular de Gobierno conoció que un ala del recinto penitenciario permanecía cerrada desde hace seis meses, por decisión del Gobernador de Potosí, hasta que sea él quien realice la inauguración de esa infraestructura. "Es un delito señor Gobernador (...). Hemos roto el candado por orden mía y estamos disponiendo que esos pabellones sean ocupados y baje en hacinamiento", declaró Murillo. La autoridad criticó el accionar del gobernador de Potosí, Omar Véliz, que permitió acentuar el hacinamiento de internos en Cantumarca, en una suerte de doble sanción. "Los privados de libertad ya tienen un sufrimiento al estar privados de libertad, pero no pueden hacerles pagar el doble y hacer que no usen esos ambientes", refirió. Murillo dijo extrañar las gestiones de la Defensoría del Pueblo que, dentro sus funciones, debería actuar y denunciar el hecho. "Me duele que haya gente tan mezquina y malvada en nuestro pueblo", señaló Murillo. El Ministro de Gobierno instruyó que, mediante Régimen Penitenciario, se proceda a la asignación de celdas del pabellón para 120 internos. En tanto, los privados de libertad afirmaron que el hacinamiento hace que 11 internos residan en una sola celda de cinco metros por cuatro, a pesar de la existencia de espacio disponible. Asimismo, solicitaron la implementación de computadoras para acceder a audiencias virtuales. La jornada de este viernes el Titular de Gobierno, junto al Viceministro de Seguridad Ciudadana y la autoridad Departamental de Régimen Penitenciario, entregó insumos de bioseguridad para los internos y productos de desinfección para las celdas.