Las amas de casa y los comerciantes son los sectores con mayor índice de contagio de Covid-19 en Bolivia





03/07/2020 - 22:04:34

La Paz, (ABI).- La población con mayor índice de infectados por COVID-19 en el país son amas de casa y comerciantes, tomando en cuenta que los mercados y centros de abasto populares son espacios de alto riesgo de contagio, advirtió el viernes el jefe de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto. "Son amas de casa y comerciantes los más infectados (...), los mercados son espacios de alto nivel de contagio, es la población para quienes se ha aplicado la cuarentena dinámica", declaró Prieto a la agencia ABI. Indicó que, el índice de casos positivos con coronavirus en el país, también incluye niños y menores de edad, entre los sectores con mayor afectación por la pandemia. Bolivia avanza peligrosamente hacia una pandemia explosiva porque registra casos por todo el territorio nacional de manera "descontrolada", alertó Prieto. "Decir con la claridad necesaria que no tenemos tiempo ni condiciones. La población debe tomar medidas exhaustivas de control para evitar una mayor propagación", subrayó. Lamentó que el esfuerzo de una gran parte de la población, con el cumplimiento estricto de la cuarentena, es perjudicado por un sector que aún no entiende la peligrosidad de la pandemia. "Las autoridades nacionales, departamentales y locales pueden tomar todas las medidas, pero si el individuo no asume su responsabilidad, no vamos a poder frenar una mayor propagación del coronavirus", dijo. "La gente en los mercados anda como quiere (...) hay un comportamiento irracional", añadió.