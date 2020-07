Cancillería: No hubo portazo virtual; Fernández no estuvo en la intervención de la presidenta Áñez ni de los mandatarios de Chile y Colombia





03/07/2020 - 19:02:37

La Paz, (ABI).- La Cancillería de Bolivia aclaró que no hubo ningún "portazo virtual" en la reciente cumbre del Mercosur; a través de un comunicado, afirmó que el mandatario de Argentina, Alberto Fernández, no estuvo presente durante la intervención de la presidenta Jeanine Áñez ni de los jefes de Estado de Chile y Colombia. El boletín además da cuenta que el jefe de Estado argentino tampoco fue partícipe de la exposición que realizaron los representantes de la Unión Europea (UE) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). "El Presidente de Argentina, Alberto Fernández, se retiró de la Cumbre del Mercosur después de la intervención del Presidente de Uruguay y no estuvo presente en las intervenciones de la Presidenta Jeanine Áñez ni de los Presidentes de Chile y Colombia. Tampoco estuvo presente durante la participación de los representantes de la Unión Europea y del BID, ni en la clausura", señala el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. No hubo ningún "portazo virtual" a Bolivia, enfatiza la nota emitida este viernes. El comunicado se emitió luego que la actitud del presidente Fernández fue interpretada, por medios internacionales, como un desaire a la Jefa de Estado de Bolivia. Políticos emitieron una serie de reacciones al respecto. "Dictaduras de Cuba y Venezuela dictan política de Fernández hacia Bolivia. Por eso, Fernández no quiere escuchar el discurso de Áñez sobre la democracia y las elecciones libres y transparentes" escribió Samuel Doria Medina, empresario y candidato a la Vicepresidencia por la alianza Juntos en su cuenta de Twitter (@SDoriaMedina). Al respecto, el diputado Luis Alberto Vaca (UD) afirmó que la acción del mandatario de ese país muestra la gran influencia que tienen los gobiernos de Cuba y Venezuela, a los que calificó como los "enemigos" de la democracia y la libertad en América Latina. "La nación boliviana, sin distinción de colores políticos, trabaja hoy para consolidar la democracia", afirmó la presidenta Áñez durante la cumbre del bloque, que por primera vez se realizó bajo la modalidad de videoconferencia debido a la pandemia del coronavirus COVID-19. Además, Áñez expresó su compromiso de cuidar el voto ciudadano en los comicios generales, del 6 de septiembre, con las garantías necesarias para la salud.