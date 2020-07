Doria Medina desmiente a Murillo y dice que en Juntos no se discutió aliarse con Mesa





03/07/2020 - 17:54:46

Página Siete.- El empresario y candidato a la Vicepresidencia por la alianza Juntos, Samuel Doria Medina, desmintió este viernes al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y aseguró que no se discutió la posibilidad de sellar un acuerdo político entre Juntos —que promueve la cadidatura de Jeanine Añez— y Comunidad Ciudadana (CC), que postula a Carlos Mesa, para conformar un frente único en las elecciones del 6 de septiembre. “La posibilidad de una negociación con (Carlos) Mesa no se discutió en la alianza Juntos, así que entiendo que es una propuesta personal del ministro Murillo. Un diálogo debe prepararse con amplia participación para no ser una pérdida de tiempo”, escribió Doria Medina en su cuenta en la red social Twitter. El candidato afirmó que es posible que se trate de una "propuesta personal de Murillo", pero la posibilidad no fue discutida al interior de la alianza que postula a Añez a la Presidencia. La mañana de este viernes, el Ministro de Gobierno indicó que es posible esa alianza y aseguró que la Presidenta presentará una propuesta al candidato de CC. “Yo creo que no es difícil. Habrá sorpresas en los próximos días... veremos cuál es la apertura del señor Mesa", indicó Murillo. Consultado sobre una alianza que presente un candidato único se limitó a señalar “que habrá grandes sorpresas en los próximos días, porque nuestra Presidenta realizará muy buenas propuestas”, reportó El Deber. Murillo considera que lo que está en juego no es sólo el poder sino la democracia, y que los bolivianos deben comprender al momento de votar por un candidato, así como los frentes que se consideran de línea democrática. Por su parte, el jefe de campaña de CC, Ricardo Paz, adelantó que el frente que dirige Mesa tiene “total apertura para conversar con todas las fuerzas democráticas y construir espacios de confluencia”. Sobre esta posible unión de candidaturas, desde las filas del Movimiento Al Socialismo (MAS) también surgieron repercusiones ante el anuncio de Murillo sobre una eventual coalición entre Juntos y Comunidad Ciudadana, para hacerle frente al partido de Evo Morales. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, manifestó que debido a que existen intereses particulares en cada tienda política, una posible alianza se vería complicada. “Nosotros sabemos que por la situación política que ellos tienen, particularmente de sólo pensar en ellos, no van a poder unirse porque hay intereses de por medio que impiden precisamente que puedan lograr unificar en un solo frente político”, aseveró Choque. La exdiputada del MAS Valeria Silva expresó mediante su cuenta de Twitter que ambos candidatos buscan presencia en el Congreso. “La cuestión está en los términos y los tiempos de la alianza. Las regiones van a ser el traspié antes del 6S, ambos quieren presencia en la Asamblea”, tuiteó Silva. Por su parte, el expresidente Morales —también por Twitter— aseguró que tanto Mesa como Añez irán juntos a los comicios “cumpliendo instrucciones” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los acusó de “apoyar la campaña” del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.