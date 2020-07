El desplante de Fernández a la presidenta Áñez provoca indignación en la política





03/07/2020 - 17:36:41

La Paz, (ABI).- Legisladores y políticos reaccionaron con indignación sobre el desplante virtual que protagonizó el jefe de Estado Argentino, Alberto Fernández, contra la presidenta de Bolivia, Jeanine Añez, en la reciente cumbre del Mercosur. El Movimiento Al Socialismo (MAS) calló. El jueves 2 de julio por la tarde, el mandatario argentino cerró su interacción digital cuando la Presidenta de Bolivia iniciaba su alocución una vez que concluyeron las palabras del jefe de Estado uruguayo Luis Lacalle Pou. "Dictaduras de Cuba y Venezuela dictan política de Fernández hacia Bolivia. Por eso, Fernández no quiere escuchar el discurso de Añez sobre la democracia y las elecciones libres y transparentes" escribió Samuel Doria Medina, empresario y candidato a la Vicepresidencia por la alianza Juntos en su cuenta de Twitter (@SDoriaMedina). Al respecto, el diputado Luis Alberto Vaca (UD) afirmó que la acción del mandatario muestra la gran influencia que tienen los gobiernos de Cuba y Venezuela, a los que calificó como los "enemigos" de la democracia y la libertad en América Latina. Vaca recalcó que la ofensa realizada por Fernández no fue contra la mandataria, sino contra los bolivianos que efectuaron, en noviembre de 2019, protestas en todo el país en defensa del voto y la democracia, luego de la "manipulación dolosa" de la transmisión de datos de las elecciones de octubre y que favorecieron al expresidente Evo Morales. "La nación boliviana, sin distinción de colores políticos, trabaja hoy para consolidar la democracia", afirmó la presidenta Áñez durante la cumbre del bloque, que por primera vez se realizó bajo la modalidad de videoconferencia debido a la pandemia del coronavirus COVID-19. Además, Áñez expresó su compromiso de cuidar el voto ciudadano en los comicios generales, del 6 de septiembre, con las garantías necesarias para la salud. Ante esto, el candidato a diputado por la alianza Juntos, Williams Bascopé, lamentó la "actitud infantil" del mandatario porque la acción no es positiva para la relación de ambos países, por lo cual lo llamó a reflexionar. "Esa actitud no solo es en contra la presidenta Añez sino también contra el país, pues ella nos representa, nos guste o no (...) y se debe pedir que se respete a todas las autoridades. Por ello, Fernández se equivoca con la actitud asumida porque es una afrenta al pueblo boliviano", aseguró. Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), ningún legislador expresó su opinión respecto al incidente, pese a que la mandataria ratificó en el ámbito internacional la realización de las elecciones generales, una demanda que capitaneó este partido.