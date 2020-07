Fiscalía aguarda declaración de un testigo clave para acusación formal en caso fraude electoral





03/07/2020 - 14:54:43

La Paz, (ABI).- El Ministerio Público aguarda que un testigo clave declare en el marco del caso fraude electoral II, contra el expresidente Evo Morales y sus ex ministros; mientras que en el primer proceso abierto tiene lista la acusación formal, informó el viernes el fiscal de Distrito de La Paz, Marco Antonio Cossío. "En el caso denominado fraude electoral II, la Fiscalía aguarda que presenten al testigo clave, no dieron mayores datos en el Ministerio de Justicia", informó a los periodistas. Recordó que la investigación penal por el fraude electoral en las elecciones presidenciales del 20 de octubre del 2020 se han instaurado dos procesos; el primero contra los ex vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los tribunales departamentales y el segundo, contra ex autoridades nacionales. En días pasados, el Gobierno anunció la aparición de un "testigo clave" en el caso fraude electoral, que sería un supuesto exfuncionario y se convertiría en uno de los principales declarantes del proceso que lleva adelante el Ministerio Público. La Fiscalía anunció que tomará las medidas necesarias para la seguridad de esa persona y se le tomará su declaración informativa para llegar a la verdad histórica de los hechos. En ese proceso se investiga al ex presidente, Evo Morales y sus ex ministros, Héctor Arce, Juan Ramón Quintana y Carlos Romero, acusados por presuntos delitos de uso de influencias, uso indebido de bienes del Estado, entre otros. "En este proceso declararon ex funcionarios del Ministerio de Justicia, quienes demostraron y señalaron que les obligaron a imprimir actas, hacer conteos y otros aspectos que generaron se emita la orden de aprehensión contra el ex ministro (Luis) Arce", recordó.