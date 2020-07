Gobierno anuncia que procesará por prevaricato al juez que ordenó la libertad de Nemesia Achacollo





La Paz, (ABI).- El viceministro de Transparencia, Guido Melgar, informó este viernes que se iniciará un proceso penal en contra del juez Primero Anticorrupción de La Paz, Alan Zárate, porque ordenó que la exministra Nemesia Achacollo, procesada por los presuntos hechos de corrupción en el Fondo Indígena, deje la cárcel y cumpla sólo detención domiciliaria. "Iniciamos un proceso penal por los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes contra el juez Alan Zárate debido a que este señor decidió otorgar esta mañana la cesación a la detención preventiva de la señora Nemesia Achacollo. Se lo hizo de manera ilegal", afirmó la aurtoridad. En la misma línea, momentos antes de la conferencia de Melgar, el director departamental la Procuraduría en La Paz, Fabio Joffre, también calificó de ilegal la decisión del cuestionado juez. Joffre explicó que se asumió la determinación de cesar la detención de la exministra pese a que el Tribunal Supremo de Justicia suspendió desde marzo los plazos procesales a raíz de la cuarentena dictada para contener la propagación del coronavirus COVID-19. Pese a esa disposición "ha dicho que el término de la detención preventiva para Achacollo está vencido y ha dado por concluido el plazo de la detención", lamentó Joffre, a tiempo de recordar que durante la cuarentena, la Fiscalía no pudo realizar los actos investigativos. Según la autoridad, incluso se pidió en la audiencia que se ponga otro plazo adicional, con el fin de mantener a la imputada en la cárcel de Miraflores y hasta se demostró que la exministra "no ha enervado los riesgos de fuga y obstaculización", pero, pese a ello, el juez determinó liberarla. Aunque hasta "el mismo juez nos dio la razón y nos dijo 'sí, efectivamente, no ha enervado los riesgos de fuga y obstaculización', pero contradictoriamente después nos dijo 'sin embargo, el plazo de detención preventiva ha concluido, la suspensión de plazos del Tribunal Supremo no aplica porque yo asumo una posición garantista', esa fue la explicación", detalló Joffre. Por eso es que se decidió dar a conocer este hecho ante la opinión pública y también al Viceministerio de Transparencia para que se asuman las acciones que correspondan.