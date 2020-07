Una anciana muere sola en su habitación; padecía un cuadro severo de tos





03/07/2020 - 14:19:49

Correo del Sur.- Una anciana que se ganaba la vida barriendo las aceras de los vecinos en la calle Abel Arduz falleció sola en una habitación que alquilaba. Ocurrió la mañana de ayer, jueves. Según personas que viven en la misma casa, padecía de una fuerte tos que lo asociaron a sospecha de covid-19. Las llamadas al 800-10-2930 fueron infructuosas. "Me han dicho que tengo que llamar a sus familiares", dijo una vecina, a propósito de una primera llamada que hizo el martes para que personal de salud fuera a atender a la anciana que tenía una tos fuerte. "No que dieron importancia", se quejó. Contó que ese día, uno de los hijos de la adulta mayor, regresó a su madre a su habitación luego de tenerla con él varios en días en su casa. Una vez que la abuela estuvo en su cuarto no volvió a salir, salvo dos veces para ir al baño. El miércoles, la anciana seguía tosiendo. Ese día, una de sus hijas vino a visitarla y le llevó una sopa. En la noche, la mujer continuó tosiendo, incluso “no me ha dejado dormir. Se quejaba”, manifestó la vecina, al señalar que ella vivía al lado de su cuarto. La joven vecina contó que el jueves salió temprano de la casa, entre las 6:00 y 7:00, y aún la escuchó toser. Estuvo fuera todo el día y al promediar las 18:00, cuando regresó de su trabajo, su madre le avisó que la abuela había mantenido silencio toda la jornada y que eso le preocupaba. Entonces le propuso observar la habitación, pero por la ventana pese a que la puerta estaba sin candado como la anciana acostumbraba a dejar cuando salía de su habitación. Su madre se subió a una silla, con un palo abrió la ventana y con una linterna alumbró y observó la adulta mayor estaba postrada en su cama en un silencio total. Gritó. Se comunicaron con los hijos, pero ninguno quiso hacerse cargo de la situación y, al promediar las 20:00, volvió a marcar el 800-10-2930, número piloto del centro de llamadas covid-19. Cuando le contestaron, contó lo que había ocurrido con la anciana, les dijo que había fallecido, pero la recepcionista le indicó que en ese caso debería contactarse con el 110. Aseguró que llamó a la Policía y allí, le mandaron a que se comunicará con el Sedes. “Entre los dos se pasaron la bolita”, graficó. La vecina contó que ante esa situación de incertidumbre abandonaron, la casa y se fueron a otra a pasar la noche. CORREO DEL SUR se contactó con el jefe de la Unidad de Promoción de Salud y responsable del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Chuquisaca de preparar los cuerpos para la cremación, Douglas Martínez, quien informó que cerca de la medianoche del jueves recibieron el reporte de una persona fallecida en una casa de la calle Abel Arduz. Dijo que alrededor de las 2:00 de la madrugada de este viernes se concluyó con el tratamiento del cadáver y lo dejaron listo para que personal de la Alcaldía de Sucre fuera a recogerlo y llevarlo al crematorio como indica el protocolo. Martínez señaló que se procedió de esa manera porque se lo consideró como sospechoso de portar covid-19, pero que no se podrá confirmar en laboratorio. Explicó que la data de la muerte fue alrededor de las 6:00 y cuando se toparon con el cuerpo, ya habían pasado más de las seis horas que se requiere para tomar la muestra.