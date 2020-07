Nemesia Achacollo se beneficia con detención domiciliaria y Quispe protesta en redes sociales





03/07/2020 - 13:50:08

La Paz.- El juez Alan Zárate presidió este viernes la audiencia de cesación a las medidas cautelares de la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo y determinó que la exautoridad salga de la cárcel para mujeres de Miraflores de La Paz para cumplir detención domiciliaria por el caso la sobre presunta corrupción en el ex Fondo Indígena (Fondioc). El abogado del Fondo Indígena, Leonardo Alberto Gonzáles, informó este viernes a Radio Fides que la audiencia inició a las 08:00 y concluyó pasadas las 11:00, el juez Primero de Anticorrupción de La Paz, Alan Zárate, concedió la detención preventiva para la exautoridad de la gestión de Evo Morales acusada de actos de corrupción y desfalco al Fondioc, informó Radio Fides. “Ha concedido la tutela solicitada de forma arbitraria sabiendo que existen riesgos procesales (…) le han dado la detención domiciliaria, su domicilio es en la ciudad de Montero”, precisó. Quispe protesta en redes sociales “Nemesia Achacollo, mujer fuerte, mujer poderosa del gobierno del MAS, ha sido una de las responsables, junto a Luis Arce Catacora del desfalco millonario que ha existido en el ex Fondo Indígena. Dinero que estaban destinado a los más pobres, a los más humildes; ambos se han robado, han despilfarrado y hoy como si no pasara nada, después de cinco años, el Ministerio Público, la Fiscalía no hace absolutamente nada”, protestó en las redes sociales. “Rechazo absolutamente, contundentemente, esa decisión. Sé que me voy a sanar, Dios es grande y vamos a seguir promoviendo las investigaciones hasta que exista una sentencia condenatoria, ejecutoriada para que nunca más nadie le robe millones a los bolivianos”, añadió.