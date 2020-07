Reabren el edificio de la FELCC de El Alto que fue quemado en los disturbios de noviembre





03/07/2020 - 13:34:04

La Paz, (ABI). - Autoridades nacionales, municipales y policiales participaron este viernes en la reinauguración del edificio de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de El Alto, que en noviembre de 2019, durante los conflictos post electorales, fue quemado por grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). Por eso "siento comenzar (este acto) con un trago amargo que aún repercute en el sentir de nuestra querida institución, recordando los hechos pasados referentes a los disturbios malintencionados provenientes de varios grupos de personas que se organizaron para sembrar terror en El Alto", lamentó el director de la Felcc, Walter Sossa. Agregó que esos disturbios afectaron a la ciudad en general porque se destruyeron varias de sus infraestructuras, tanto de instituciones públicas como privadas. "Pero no solamente las infraestructuras, sino también investigaciones en curso dejándolas carentes de justicia, además afectaron la vida de uno de nuestros efectivos policiales (que murió producto de los golpes) y ofrendó su vida en resguardo del Comando Policial de El Alto, gloria al suboficial segundo Juan José Alcón Parra", manifestó. En la misma línea, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, expresó su deseo de que nunca más sucedan este tipo de hechos porque, además, considera que los autores de las destrucciones no fueron personas del lugar, sino gente "foránea" que arremetió porque habría recibido pagos. "No permitamos que nos engañen más. Los bolivianos somos gente fuerte, unidos podemos llegar lejos, necesitamos cuidarnos entre bolivianos, necesitamos generar economía, no necesitamos confrontarnos, (aunque) hay gente que vive de la confrontación y se alimenta de la sangre del pueblo", señaló el Ministro. Entre tanto, Sossa dio a conocer que en la reconstrucción del edificio participaron los propios policías cambiando el uniforme por el overol y el escritorio por la pala, pero sin descuidar la atención de los procesos investigativos. "Por eso este edificio no sólo representa la entrega de un inmueble, es una muestra de la fortaleza de la Policía, hoy más que nunca el verde olivo está de pie y con la frente en alto", apuntó.