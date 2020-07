Arresto de Alex Saab: Lo que está en juego para EE.UU. y Venezuela





03/07/2020 - 13:16:09

VOA.- El arresto de Alex Saab, en Cabo Verde, el 12 de junio pasado, sacudió los cimientos del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, según expertos. El empresario colombiano de origen libanés es requerido por Estados Unidos por lavado de activos, entre otros cargos. De acuerdo con documentos de la justicia estadounidense “Saab lavó cientos de millones de dólares procedentes de corrupción” a través de compañías fantasma, socios comerciales y miembros de su familia. Además, se habría beneficiado de contratos con el gobierno de Venezuela vinculado al programa de alimentos CLAP, comercialización del oro venezolano y contratos para intercambiar petróleo de Venezuela por alimentos, a fin de evadir las sanciones de Estados Unidos, según documentos del Departamento del Tesoro. Fernando Cutz, del Wilson Center y exfuncionario de la Casa Blanca asegura que la detención de Saab es clave para Estados Unidos. “Si el señor Saab puede entregar información específica sobre las cuentas bancarias a las que fluye el dinero, qué artículos se proporcionan a qué países, que están generando dinero u oro, o lo que sea que está permitiendo a Maduro mantener el dinero corrupto fluyendo.” Esta situación convierte al empresario en una pieza clave, que despierta el interés no solo de Estados Unidos y Venezuela, sino de otros actores alrededor del mundo. “¿Por qué otros países como Rusia, Irán u otros países también están peleando sobre este tema del lado opuesto? Supongo que tienen cosas sobre la mesa que no quieren que el señor Saab las exponga”, afirman el experto. Para Luis Fleischman, profesor del Palm Beach State College, no solo el arresto, sino la forma en que se dio su detención envía un mensaje al gobierno en disputa de Venezuela. “Las autoridades internacionales ven a Venezuela como un estado forajido como un estado terrorista, un estado a marginalizar, un estado peligroso.” Los expertos coinciden que el arresto de Alex Saab representa un duro golpe de Estados Unidos al gobierno en disputa de Venezuela. Consideran que, de ser extraditado y puesto a disposición de la justicia estadounidense, podría convertirse en informante y revelar información clave que permita desmantelar las estructuras que sostienen a Nicolás Maduro.