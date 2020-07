Bolsonaro sanciona la ley que hace obligatorio el uso de una máscara no aplicable a lugares cerrados





03/07/2020 - 12:51:03

Agencia Brasil.- El presidente Jair Bolsonaro firmó la ley que hace obligatorio el uso de máscaras de protección individual en espacios públicos y privados, pero accesible al público, durante la pandemia de covid-19. La Ley nº 14.019 / 2020 se publicó este viernes en el Boletín Oficial de la Federación y dice que las máscaras pueden ser artesanales o industriales. La obligación, sin embargo, no se aplica a los organismos y entidades públicas. Esta y otras disposiciones fueron vetadas por el presidente, quien justificó que la medida crearía una obligación en el poder ejecutivo y gastos obligatorios sin indicar la fuente de los fondos. Según el texto publicado en el Boletín Oficial, el uso obligatorio de la protección facial abarca las vías públicas y el transporte colectivo público, como autobuses y trenes subterráneos, así como en taxis y vehículos de aplicación, autobuses, aviones o embarcaciones con flete público. Según la nueva ley, los concesionarios y las empresas de transporte público deben trabajar con las autoridades públicas para controlar el cumplimiento de las normas, e incluso pueden prohibir la entrada de pasajeros sin máscaras en las terminales y medios de transporte. Si no se usa el equipo de protección personal, se aplicará una multa establecida por los estados o municipios. Actualmente, varias ciudades ya han adoptado el uso obligatorio de máscaras, en las leyes locales. Las agencias y entidades públicas, los concesionarios de servicios públicos, como el transporte, y el sector privado de bienes y servicios deben adoptar medidas de higiene en los lugares donde circulan personas y dentro de los vehículos, proporcionando productos desinfectantes a los usuarios, como el gel de alcohol. El texto dice que las personas con trastorno del espectro autista, con discapacidad intelectual, con discapacidad sensorial o con cualquier otra discapacidad que les impida usar la máscara facial correctamente quedarán exentas de la obligación de uso, así como los niños menores de 3 años. años. Para esto, deben llevar una declaración médica, que se puede obtener digitalmente. Los vetos de Bolsonaro El presidente Bolsonaro vetó un total de 17 disposiciones del texto que fue aprobado en el Congreso el 9 de junio, alegando, entre otras razones, que crearían obligaciones para los estados y municipios, violando la autonomía de las entidades federadas o gastos obligatorios para las autoridades públicas sin indicar la fuente de fondos y el impacto presupuestario. Los parlamentos analizarán ahora los motivos de los vetos, que también se publicaron en el Boletín Oficial de la Federación. Una de las secciones vetadas se refiere al uso obligatorio de una máscara en "establecimientos comerciales e industriales, templos religiosos, establecimientos educativos y otros lugares cerrados donde las personas se reúnen". En un mensaje al Congreso, la Presidencia explicó que la expresión "otros lugares cerrados" es una "posible violación de domicilio porque abarca un concepto integral de lugares que no están abiertos al público". Como no hay posibilidad de vetar palabras o extractos, el presidente vetó toda la disposición. También se prohibió la aplicación de la multa por no usar una máscara a la población económicamente vulnerable. Para la Presidencia, cuando se prevé dicha excepción, a pesar de que las razones son comprensibles, "el dispositivo creó una autorización para la no utilización de equipos de protección, ya que todos son capaces de contraer y transmitir el virus, independientemente de su estado social". La propuesta aprobada por el Parlamento también preveía la obligación del poder público de suministrar máscaras a la población económicamente vulnerable, a través de la red Farmácia Popular do Brasil. Además de crear gastos obligatorios, según la Presidencia, "tal medida contradecía el interés público porque el equipo de protección personal antes mencionado no está relacionado con el Programa Farmácia Popular do Brasil".